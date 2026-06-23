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高雄航空站將自6月25日起推行「高雄機場預約計程車試辦計畫」，開放經審查合格之8家業者上線於指定區域以「人等車」方式提供旅客預約接送服務，讓旅客於抵達高雄機場後，自行依需求選擇搭乘。交通部於115年5月15日頒布修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦之法源依據。高雄航空站表示，近年旅客使用網路平臺預約叫車服務需求日益增加，為兼顧旅客便利性、運輸服務多元發展及維護機場營運秩序，於115年5月25日上網公告「高雄機場預約計程車試辦計畫」。高雄航空站也規劃預約計程車的乘車處位在國際航廈與國內航廈之間、近高捷高雄國際機場站2號出口旁，在航廈內、外及沿途路段，均已設置清晰的指引標誌與地面標線（地貼），導引旅客至預約計程車乘車處。乘車處現場有航警及保全人員協助確認預約及維持秩序。依據「高雄機場預約計程車試辦計畫」，共有8家業者提出申請並經航站偕同航警局、高雄市府交通局共同審查後，全數合格，包括中華日光車隊股份有限公司（Uber）、中華正大車隊股份有限公司（Uber）、中華衛星台南車隊（Uber）、台灣大車隊股份有限公司（55688）、皇冠大車隊企業股份有限公司（Uber）、伍福交通股份有限公司（178叫計程車）、和泰移動服務股份有限公司（yoxi）、觔斗雲大車隊股份有限公司（LINE GO）。詳細合格名單已公告於航空站官網，旅客可透過合格業者的APP預約使用。高雄航空站表示，目前機場已提供服務的排班計程車上車處仍維持於航廈正前方，旅客出關後即可就近搭乘；租賃車上車處位於國際線航廈站前及大客車停車場。至於即將於115年6月25日試辦預約計程車亦設有專屬乘車處，提供透過網路平臺叫車的旅客搭乘。各項服務均維持既有營運模式，依不同需求提供旅客多元選擇，共同提升機場地面運輸服務品質。由於機場腹地有限，高雄站亦要求參與試辦合格業者的車輛須於右後車門張貼預約計程車辨識圖張，以供現場辨認，及請業者確實依照試辦計畫與營運規範進場載客。航站為維護旅客權益，請旅客搭車前核對車牌號碼、駕駛資訊及預約平臺資料，並遵從現場人員引導，避免搭乘未經核准之非法攬客車輛。高雄航空站表示，試辦期間會持續觀察旅客使用情形、場站交通秩序及整體營運狀況，適時滾動式調整並優化相關措施，以提升整體服務品質。