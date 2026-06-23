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▲「花果山」以山居聚落概念進行整體規劃，社區內配置果樹庭園、生態水景、林蔭步道及屋頂農園等設施，將山林體驗融入日常。（圖／業者提供）

▲部分戶別設有約7坪露台空間，可依住戶需求規劃為花園、閱讀區等空間，提升居家生活的多元性與彈性。（圖／業者提供）

隨著房市逐漸回歸自住需求，購屋族對住宅條件的期待也從過去著重坪數與機能，轉向追求生活品質與居住體驗。其中，兼具戶外休憩、景觀視野與空間彈性的露台住宅，因具備無法複製的稀缺性，近年在台中換屋市場逐漸受到青睞，成為高資產族群與科技新貴關注焦點。市場觀察指出，疫情後居家時間增加，民眾對住宅的需求，不再侷限於室內空間，而是更加重視與自然環境的連結。尤其工作壓力較高的科技產業族群，對於能夠兼顧休閒、放鬆與多元用途的戶外空間需求明顯提升。無論是晨間運動、植栽園藝、親子活動或寵物陪伴，具有露台空間的住宅成為許多換屋族的理想「標配」，詢問度明顯提升。位於台中市十二期重劃區的「花果山」近期完工，由於規劃多種露台戶型產品，受到市場關注。全案基地約838坪，規劃地上15層、地下4層住宅大樓，共94戶住宅及3戶店面，目前已有住戶陸續進住。房市專家分析，十二期重劃區近年在中部科學園區發展帶動下，加上鄰近七期商業核心及水湳經貿園區，形成重要生活與就業聚落。區域交通可快速串聯74號快速道路與國道一號，生活圈則涵蓋大型百貨商場、公園綠地及商業設施，因此持續吸引換屋與自住客層進駐。除了區位優勢外，該案以「山居聚落」概念進行整體規劃，社區內配置果樹庭園、生態水景、林蔭步道及屋頂農園等設施，希望將自然元素導入都市住宅之中。相較於一般住宅著重室內公設配置，此類規劃更強調戶外空間與綠意環境的營造。在產品規劃方面，建案推出44坪、51坪及63坪等不同坪數配置，部分戶別設有約7坪露台空間，可依住戶需求規劃為花園、閱讀區、戶外餐敘空間或親子活動場域，提升居家生活的多元性與彈性。業者表示，近期來客以企業主管、專業人士及換屋族群為主，除了重視地段條件，也更加關注居住空間是否能滿足生活品質需求。隨著建案完工、社區景觀逐步成形，購屋民眾也能透過實景感受未來居住樣貌。房市人士認為，在都會區土地資源日益稀缺、住宅開發趨向高密度的趨勢下，兼具景觀與戶外功能的大尺度露台產品具有一定稀缺性。隨著消費者對健康生活與居住舒適度的重視提升，露台住宅可望持續成為自住市場的重要產品類型之一。