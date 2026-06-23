「你在玩什麼遊戲？修理遊戲機」，近日 Threads 一則貼文吸引將近15萬人次瀏覽，畫面中遊戲機打開、待修理的模樣十分逼真，第一眼讓人誤以為真的在修 PSP，還有人留言配圖「早上才拆一台」，其實這是近期在 Steam 新品節爆紅的模擬遊戲《ReStory：Chill Electronics Repairs》。
《ReStory》遊戲中，玩家將化身電子產品維修師，在秋葉原經營修理店，親手拆機、清潔、更換零件，甚至還能替設備重新上色，不少玩家直呼「比玩遊戲還療癒」。
Steam 新品節大受好評 Atari 官方授權
《ReStory》由《I Am Future》開發團隊 Mandragora 打造、tinyBuild 發行，日前推出 Steam 新品節試玩版後獲得「極度好評」評價。官方表示，新版Demo根據玩家回饋重新調整，不僅改善操作手感與視覺表現，也新增更多可維修設備、自訂功能與遊戲內容。
遊戲背景設定在2005年的日本東京，玩家將在秋葉原街角經營一間老舊電子產品維修店，接受各式委託，透過修理懷舊3C產品一步步擴大自己的事業，也讓不少體驗過的玩家笑稱「原來真的有人花錢玩修遊戲機」。
《ReStory》收錄大量2000年代經典電子產品，包括以 PSP、Nintendo DS、Nokia 3310、MP3播放器、數位相機等設備，懷舊風格讓玩家死去的回憶又活過來。新版 Demo 加入致敬 Nintendo DS 的掌機「Patento BS」，官方笑稱是專為拆機高手準備的，值得注意的是，本作甚至取得 Atari 品牌官方授權，玩家可親手維修 Atari 2600、Atari Jaguar 等經典遊戲主機，成為遊戲另一大特色。
拆螺絲、拔排線、換零件 修理流程細緻又療癒
不同於一般模擬經營遊戲，《ReStory》中「修理」是核心玩法。玩家需要依序拆除螺絲、拔除排線、拆解設備，仔細清除灰塵與污垢、找出故障原因、更換損壞零件，最後重新組裝並測試是否恢復正常。
開發團隊表示，維修系統在兼顧遊戲性的同時，也盡可能還原真實電子產品維修流程，或許玩家透過這個遊戲訓練以後，真的能在現實生活修理遊戲機。除此之外，玩家可以購買噴槍、調色盤等工具，替客戶的電子產品打造專屬外觀。
不只是修遊戲機 每位客人都有自己的故事
《ReStory》除了維修玩法外，遊戲中還有劇情與多重結局設計。每位走進店裡的客人都有自己的故事與煩惱，玩家除了修好設備，也必須做出各種抉擇。例如是否揭發前幫派成員手機中的危險內容，或協助因戀愛煩惱而裹足不前的學生鼓起勇氣告白，不同選擇都將影響角色未來與故事走向，也讓每一次維修都不只是修好一台機器，而是改變一段人生。
《ReStory：Chill Electronics Repairs》目前已在 Steam 開放最新 Demo 體驗，支援簡體中文介面與字幕，正式版預計於2026年推出。對曾經玩過 PSP、NDS、Nokia 手機等經典產品的玩家來說，這款作品不只是修理遊戲，更像是一封寫給千禧年代3C文化的情書。
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《ReStory》由《I Am Future》開發團隊 Mandragora 打造、tinyBuild 發行，日前推出 Steam 新品節試玩版後獲得「極度好評」評價。官方表示，新版Demo根據玩家回饋重新調整，不僅改善操作手感與視覺表現，也新增更多可維修設備、自訂功能與遊戲內容。
遊戲背景設定在2005年的日本東京，玩家將在秋葉原街角經營一間老舊電子產品維修店，接受各式委託，透過修理懷舊3C產品一步步擴大自己的事業，也讓不少體驗過的玩家笑稱「原來真的有人花錢玩修遊戲機」。
拆螺絲、拔排線、換零件 修理流程細緻又療癒
不同於一般模擬經營遊戲，《ReStory》中「修理」是核心玩法。玩家需要依序拆除螺絲、拔除排線、拆解設備，仔細清除灰塵與污垢、找出故障原因、更換損壞零件，最後重新組裝並測試是否恢復正常。
不只是修遊戲機 每位客人都有自己的故事
《ReStory》除了維修玩法外，遊戲中還有劇情與多重結局設計。每位走進店裡的客人都有自己的故事與煩惱，玩家除了修好設備，也必須做出各種抉擇。例如是否揭發前幫派成員手機中的危險內容，或協助因戀愛煩惱而裹足不前的學生鼓起勇氣告白，不同選擇都將影響角色未來與故事走向，也讓每一次維修都不只是修好一台機器，而是改變一段人生。