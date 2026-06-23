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▲粉專《流落在台灣的三星獅子魂》怒轟有私生飯趁汶汶住院期間，跑到醫院要簽名、合照。（圖／翻攝自臉書@流落在台灣的三星獅子魂）

中信兄弟Passion Sisters成員汶汶日前參加私人棚拍活動時，遭許姓男子持刀攻擊頸部，所幸經過緊急送醫與手術治療後，已無生命危險，事件震驚球迷圈，也引發社會關注，不少粉絲紛紛透過社群平台留言集氣，希望她能夠專心養傷，早日恢復健康。未料今（23）日傳出，有私生飯追到汶汶的醫院去堵人，甚至要簽名、合照與打卡，消息一出讓不少網友跟球迷都十分傻眼，體育粉專《流落在台灣的三星獅子魂》也發文怒轟：「到底要逼到什麼程度！」根據《流落在台灣的三星獅子魂》透露，汶汶住院休養期間，傳出有粉絲前往醫院守候，甚至希望能夠見面、拍照及索取簽名，相關消息曝光後，讓不少網友感到傻眼，認為當事人才剛經歷重大創傷，身體與心理都需要時間復原，此時仍遭到打擾，已經超出一般粉絲支持偶像的合理範圍。《流落在台灣的三星獅子魂》也針對此事發文譴責，直言「人都已經躺在醫院了，到底還要追到什麼時候？」更批評部分人將關心當成藉口，實際上卻是為了滿足拍照、打卡與收藏需求，文中強調啦啦隊女孩並非24小時營業的公眾人物，更不是遭遇重大事件後，還必須配合粉絲需求的存在。該粉專也指出，一個剛經歷生命威脅的人，最需要的是醫療照護、家人陪伴以及心理重建，而非病房外的圍觀與騷擾。真正的支持應該是給予空間與時間，讓當事人安心休養，而不是急著成為第一個見到本人、拿到簽名或拍到照片的人，許多網友也認同這樣的看法，呼籲外界停止打擾傷者。事件曝光後，再度掀起外界對於追星文化的討論，不少人認為支持偶像本來是一件美好的事情，但若失去尊重與分寸，就可能演變成騷擾甚至威脅。尤其汶汶才剛遭遇持刀攻擊，部分粉絲仍試圖追到醫院接觸本人，更讓外界憂心類似行為恐怕已逐漸模糊球迷與跟蹤狂之間的界線。《流落在台灣的三星獅子魂》也呼籲，讓醫院回歸治療場所，把祝福留在心裡，才是此刻對汶汶最好的支持。