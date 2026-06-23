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邁阿密熱火隊在成功透過重磅交易迎來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，球隊的補強腳步並未停歇。根據《邁阿密先驅報》記者貝瑞·傑克森（Barry Jackson）的最新報導，熱火隊管理層正考慮將目標鎖定在另一位傳奇球星——「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James），意圖在邁阿密重現當年的王者風采。在送走希羅（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等年輕戰力以換取阿德托昆博後，熱火雖然陣容戰力大增，但球隊深度與側翼進攻火力面臨挑戰。傑克森指出，熱火隊有可能嘗試以「全額中產特例（Full Midlevel Exception）」作為誘餌，試圖說服這位即將進入自由市場的超級巨星加盟。儘管傑克森在報導中也坦言，詹姆斯回歸邁阿密的可能性屬於「長遠目標（Long shot）」，且詹姆斯仍可能選擇與洛杉磯湖人隊續約，但考慮到詹姆斯對於生涯最後一冠的渴望，以及阿德托昆博與阿德巴約（Bam Adebayo）組成的恐怖內線陣容，這份計畫在戰術層面上並非完全不可能。詹姆斯在 2025-26 賽季中依舊維持高水準表現，場均貢獻20.9分7.2助攻6.1籃板與1.2次抄截，投籃命中率高達51.5%。即便已經41歲，詹姆斯在場上的影響力與球商，依然是任何爭冠球隊夢寐以求的資產。若這項操作成真，熱火隊將有機會排出以阿德托昆博、阿德巴約、威金斯（Andrew Wiggins）、鮑威爾（Norman Powell）以及詹姆斯組成的豪華先發陣容。詹姆斯甚至可以適應組織前鋒或控球後衛的角色，將熱火的戰術體系提升至全新的層次。詹姆斯與邁阿密之間有著深厚的情感連結，當年他在此地創下了「熱火三巨頭」傳奇，並斬獲兩座 NBA 總冠軍。對於渴望再添一枚戒指的詹姆斯而言，與阿德托昆博聯手無疑是生涯末期最具誘惑力的選項之一。儘管目前這項補強計畫仍處於媒體臆測階段，但隨著 NBA 休賽季大門剛剛開啟，熱火隊在完成字母哥的交易後，顯然已將自己定位為聯盟最強大的競爭者。「詹皇」是否會為了冠軍重返故地，與字母哥聯手組成震撼聯盟的終極組合，將成為未來數周NBA最引人關注的焦點話題。