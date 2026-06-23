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推動「壯世代」重返職場 柯文哲自嘲：太老無法當蔣萬安顧問

台北市長蔣萬安昨（22）日宣布，自今年7月起，敬老愛心卡每月點數將由480點提升至600點，並擴大使用範疇至12項交通運具、71處公有場館及21處北市聯醫門診。已領有敬老卡的前台北市長柯文哲今日搭乘公車時，與旁人碎念表示自己點數根本用不完。柯文哲今日上午受邀出席前民眾黨立委吳春城「壯世代理想國」新書發表會，並與民進黨立院黨團前總召柯建銘進行「雙柯對談」。針對台灣勞動力缺乏問題，柯文哲認為鼓勵生育緩不濟急，而引進移工對社會衝擊較大，最簡單且成本最低的方法是推動「壯世代」計畫，讓有能力、有意願的人不要因年齡被強迫退休。他更舉自身為例幽默自嘲：「我最近突然發現律師費太高，應該要出去找工作。」但他隨後發現，由於公家機關職缺有年齡限制，就算蔣萬安想聘他當有給職市政顧問，他因超過65歲也已不具資格。會後柯文哲離開時欲搭乘307公車回到台玻大樓，並開始碎念敬老卡的使用率不高，並稱自己都用不完，現在YouBike前30分鐘免費，自己搭公車、捷運也用不到那麼多，「下個月要改600塊，600塊對我沒好處啊！用不完！480就用不完了。」