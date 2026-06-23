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市場過熱也存在疑慮

高盛持續看好台股

AI熱潮席捲了全球許多股市，但台灣可能是其中最狂熱的一個，台灣股市過去一年上漲超過100％，漲勢迅猛，超越英國、加拿大和印度，成為世界第五大股市。然而，《彭博社》報導指出，台灣投資人借錢湧入股市，今年市場融資額暴增160％，引發市場過熱疑慮。被網友戲稱為「反指標女神」的財經網紅巴逆逆也受訪坦言，「FOMO（錯失恐懼症）真的讓我忍不住」，在今年5月破例貸款500萬勇敢進場。根據《彭博社》報導，26歲的台灣無業青年程先生（Andy Cheng）透露，他靠著一些借來的資金投入股市，如今手上持有價值約6萬美元的台灣科技股，「隨便買一檔股票都能賺錢」，是程先生的心得，也反映了許多台灣人的看法。財經網紅巴逆逆在受訪時表示，自己多年堅持不借錢投資，但這波還是忍不住，破例在今年5月貸款500萬元進場。巴逆逆表示，「FOMO真的讓我忍不住」，與其讓機會溜走，不如勇敢追上這波行情。報導指出，台股這波熱潮很大程度上是由大量以極低利率借入的資金所推動。過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160％，比同樣掀起投資狂潮的韓國94％還高，知情人士透露，借錢投資如此狂熱，以至於許多券商的某些類型貸款已經達到內部限額，迫使他們要求更多抵押品並提高利率。中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣股市「明顯過熱」，吳大任擔心若股市遭遇大幅拋售，會給那些「把股票視為輕鬆賺錢工具」的年輕投資者帶來「毀滅性損失」，認為政府應該介入為市場降溫。對此，台灣金融監督管理委員會旗下證券期貨局則強調，正在持續密切關注市場風險，截至目前為止，業界的槓桿水準仍處於可控範圍內。證券期貨局指出，截至5月底，從事各類槓桿融資業務的34家券商，均未違反監理上限規定，且股市違約交易占整體交易比重仍低於0.002％。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）表示，「如果AI熱潮的勢頭減落，其不僅會影響股市，屆時恐將對券商帶來壓力、家庭消費會下降，出口增長也會受到衝擊」。無論如何，儘管存在過熱與泡沫風險，對大多數台灣人來說，這些擔憂仍然還很遙遠。包括高盛在內，絕大多數銀行與券商分析師都預測，台股後續幾個月仍將繼續上漲，高盛近期給予台股「買進」評級。買股無業青年程先生的友人陳先生表示，即使台股連跌一個月也不會動搖他對市場的信心，「基本面太強了，無需擔憂。台灣，非常棒」。