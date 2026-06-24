政府福利政策再加碼！台中市政府 23 日宣布兩項重大有感新政，為了照顧銀髮長輩、身心障礙朋友與準媽媽，自 2026 年 10 月 1 日起，不只孕婦乘車補助從 6000 元直接飆升至 1 萬元，敬老愛心卡搭計程車的單趟折抵也提高到 100 元，額度高居六都之冠！本文整理適用對象申請資格、發放時間與金額、誰可以領取？怎麼領用等常見問題QA一篇看懂。
🟡 2026 台中民生福利「雙重加碼」大改版
市府近年戮力改善財政體質，人均負債降至歷年最低，因而決定將利多回饋市民。本次 10 月 1 日即將上路的改版核心包括：
好孕專車： 乘車補貼總額由現行 6000 元，大手筆調高至 10,000 元，每次懷孕限申請 1 次。
敬老愛心卡： 維持每月 1000 點（原住民 1500 點）全台最高額度。其中搭乘計程車的單趟補助上限，由 85 元拉高至 100 元，讓長輩出門更輕鬆。
🟡 誰可以領？台中好孕專車、敬老卡「申請資格」
好孕專車（孕婦乘車補助）對象
1. 申請時必須為懷孕中之孕婦（已生產完則無法申請），且符合下列條件之一：
2. 設籍台中市之本國籍孕婦。
3. 配偶設籍台中市之非本國籍孕婦（需持有效居留證）。
敬老愛心卡對象：設籍台中市之 65 歲以上長者、55 歲以上原住民，以及領有身心障礙證明之市民。
🟡 準備哪些文件？線上申請流程三步驟
好孕專車補助體貼孕媽咪，全面採取線上申請，免去臨櫃奔波。請先備妥以下四大文件照片（限 PNG、JPG、JPEG 格式，總計不超過 20MB，不收 PDF 檔）：
文件 1： 申請人國民身分證正、反面（外籍配偶需居留證及配偶身分證）。
文件 2： 孕婦健康手冊。
文件 3： 最近 1 次產檢收據或診斷證明書（須註明預產期與懷孕週數）。
「台中通APP」線上申辦三步驟：
步驟 1： 手機下載並安裝「台中通APP」。
步驟 2： 註冊並實名認證成為「全功能會員」。
步驟 3： 進入APP首頁點選「好孕乘車」，依欄位填寫並上傳照片即可。送出後 14 個工作天內會以簡訊/Email通知審查結果。
🟡 怎麼領用？點數發放與兩種計程車支付方式
審核通過後，補助將以「電子乘車金」形式派發至申請人的台中通APP中。
額度與趟次： 總計補助 30 趟次，10 月 1 日起每趟次最高折抵 200 點。
使用效期： 自核發日起，一路可以用到預產期後 6 個月止。
乘車範圍： 限定於「台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣」中部生活圈內上下車。
孕媽咪上車時需主動告知司機要使用補助，付費方式採「 2 選 1 」模式：
方式一：下車時，掃碼支付（適用多數傳統車隊）
透過電話或車隊APP叫車，行程結束時打開台中通APP點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的 QR code 或手動輸入隊編與金額即可扣抵。
支援車隊：台灣大車隊、大都會、yoxi、中華大車隊、台中衛星、永保、永隆、怡美、飛狗、國通等。
方式二：叫車前，先領券（適用 Uber 平台）
出門前先打開台中通APP，點選「叫車前，先領券」兌換 200 元電子乘車券（每次限領 1 張，限 2 小時內使用完畢），隨後開啟 Uber App 叫車，確認系統有成功自動帶入「台中市好孕乘車補助」抵用券即可。
🟡 常見問題解答（QA懶人包）
Q1：敬老愛心卡的 1000 點，除了搭計程車還能用在哪？
台中敬老卡用途極廣！除了 10 月起計程車每趟折 100 元，還可用於搭乘台中捷運、市區公車；持卡搭乘台鐵火車，單趟補助也已調高至 45 元（往返苗栗三義或彰化社頭基本全免）。此外，到合作的國民運動中心、衛生所及合約診所就醫看診扣抵掛號費皆可使用。
Q2：如果單趟車資不到 200 元，好孕專車剩餘的點數會累積嗎？
不會。好孕專車是以「趟次」做抵扣。若單趟車資 150 元，扣除該趟後剩餘的 50 元額度隨即失效，無法留到下一趟累積使用。
Q3：如果剛剛搭過一趟，可以立刻搭下一趟連續扣抵嗎？
不行。為了防止冒用與系統異常，不論是掃碼支付還是乘車券領取，兩筆交易之間必須間隔大於 15 分鐘。同時，使用時手機請務必開啟定位服務並授權台中通APP。
Q4：剛懷上二胎，但上一胎的好孕乘車金還沒用完，可以重複申請嗎？
可以。只要生產後再度懷孕，且仍符合設籍等申請資格，新的一胎即可重新提出獨立申請，每次懷孕限補助 1 次。
Q5：如果中途遷出台中市，補助還能繼續用嗎？
不行。申請人本人或非本國籍孕婦之配偶若將戶籍遷出台中市，將喪失補助資格，未使用完之剩餘乘車金會在次月 1 日起全數失效。
資料來源：台中市社會局
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市府近年戮力改善財政體質，人均負債降至歷年最低，因而決定將利多回饋市民。本次 10 月 1 日即將上路的改版核心包括：
好孕專車： 乘車補貼總額由現行 6000 元，大手筆調高至 10,000 元，每次懷孕限申請 1 次。
敬老愛心卡： 維持每月 1000 點（原住民 1500 點）全台最高額度。其中搭乘計程車的單趟補助上限，由 85 元拉高至 100 元，讓長輩出門更輕鬆。
好孕專車（孕婦乘車補助）對象
1. 申請時必須為懷孕中之孕婦（已生產完則無法申請），且符合下列條件之一：
2. 設籍台中市之本國籍孕婦。
3. 配偶設籍台中市之非本國籍孕婦（需持有效居留證）。
敬老愛心卡對象：設籍台中市之 65 歲以上長者、55 歲以上原住民，以及領有身心障礙證明之市民。
🟡 準備哪些文件？線上申請流程三步驟
好孕專車補助體貼孕媽咪，全面採取線上申請，免去臨櫃奔波。請先備妥以下四大文件照片（限 PNG、JPG、JPEG 格式，總計不超過 20MB，不收 PDF 檔）：
文件 1： 申請人國民身分證正、反面（外籍配偶需居留證及配偶身分證）。
文件 2： 孕婦健康手冊。
文件 3： 最近 1 次產檢收據或診斷證明書（須註明預產期與懷孕週數）。
步驟 1： 手機下載並安裝「台中通APP」。
步驟 2： 註冊並實名認證成為「全功能會員」。
步驟 3： 進入APP首頁點選「好孕乘車」，依欄位填寫並上傳照片即可。送出後 14 個工作天內會以簡訊/Email通知審查結果。
🟡 怎麼領用？點數發放與兩種計程車支付方式
審核通過後，補助將以「電子乘車金」形式派發至申請人的台中通APP中。
額度與趟次： 總計補助 30 趟次，10 月 1 日起每趟次最高折抵 200 點。
使用效期： 自核發日起，一路可以用到預產期後 6 個月止。
乘車範圍： 限定於「台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣」中部生活圈內上下車。
孕媽咪上車時需主動告知司機要使用補助，付費方式採「 2 選 1 」模式：
方式一：下車時，掃碼支付（適用多數傳統車隊）
透過電話或車隊APP叫車，行程結束時打開台中通APP點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的 QR code 或手動輸入隊編與金額即可扣抵。
支援車隊：台灣大車隊、大都會、yoxi、中華大車隊、台中衛星、永保、永隆、怡美、飛狗、國通等。
方式二：叫車前，先領券（適用 Uber 平台）
出門前先打開台中通APP，點選「叫車前，先領券」兌換 200 元電子乘車券（每次限領 1 張，限 2 小時內使用完畢），隨後開啟 Uber App 叫車，確認系統有成功自動帶入「台中市好孕乘車補助」抵用券即可。
Q1：敬老愛心卡的 1000 點，除了搭計程車還能用在哪？
台中敬老卡用途極廣！除了 10 月起計程車每趟折 100 元，還可用於搭乘台中捷運、市區公車；持卡搭乘台鐵火車，單趟補助也已調高至 45 元（往返苗栗三義或彰化社頭基本全免）。此外，到合作的國民運動中心、衛生所及合約診所就醫看診扣抵掛號費皆可使用。
Q2：如果單趟車資不到 200 元，好孕專車剩餘的點數會累積嗎？
不會。好孕專車是以「趟次」做抵扣。若單趟車資 150 元，扣除該趟後剩餘的 50 元額度隨即失效，無法留到下一趟累積使用。
Q3：如果剛剛搭過一趟，可以立刻搭下一趟連續扣抵嗎？
不行。為了防止冒用與系統異常，不論是掃碼支付還是乘車券領取，兩筆交易之間必須間隔大於 15 分鐘。同時，使用時手機請務必開啟定位服務並授權台中通APP。
Q4：剛懷上二胎，但上一胎的好孕乘車金還沒用完，可以重複申請嗎？
可以。只要生產後再度懷孕，且仍符合設籍等申請資格，新的一胎即可重新提出獨立申請，每次懷孕限補助 1 次。
Q5：如果中途遷出台中市，補助還能繼續用嗎？
不行。申請人本人或非本國籍孕婦之配偶若將戶籍遷出台中市，將喪失補助資格，未使用完之剩餘乘車金會在次月 1 日起全數失效。
資料來源：台中市社會局