我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純被爆擔任akaSwap執行長後，與獲得政府補助的威如科技關係匪淺；不過蘇巧慧陣營反指股東名單中有國民黨立委葛如鈞，事後葛發聲明表示，將拋棄股份。國民黨團表示，蘇巧慧胞妹涉嫌違反利衝法，卻瞎扯葛如鈞，葛如鈞拋棄股份，蘇巧純也拋嗎？對於被爆持有威如股東，葛如鈞今發聲明表示，自己小額認購價值約 10 萬元的股份，於近千萬資本額中僅佔比不到 2%；同時，已決定拋棄所持有該特定公司之一切股份及相關權益，並就此事項以書面方式正式通知該公司。國民黨團表示，蘇巧純是akaSwap執行長，其營運公司「威如科技」向經濟部申請國家補助。依《公職人員利益衝突迴避法》，姐姐是立委、妹妹是補助案的經營者，本應主動揭露親屬關係，但蘇巧慧裝沒事，沒揭露。被質疑後，民進黨不正面回應，反而扯出「國民黨立委葛如鈞也是股東」想轉移焦點。國民黨團說明，但這招，大翻車了，法律管的是「經營者」，不是「小股東」。葛如鈞持股不到 2%、而且已經拋棄股份，跟蘇巧純更是半點親戚關係都沒有。把不相干的人硬拉進來墊背，只證明蘇巧慧躲問題躲到沒招。國民黨團接著表示，真正該揭露的，是擔任akaSwap執行長的蘇家人。一邊在立法院審預算，一邊讓家人領國家補助、還違法不揭露——這就是民進黨的「執政紅利」。被抓包就找人墊背，這不叫反擊，叫心虛，國民黨團正告蘇巧慧，葛如鈞都拋棄股份了，「那妳的妹妹蘇巧純，要不要拋棄公司？還是要繼續一手審預算、一手領補助？」。「蘇巧慧當過律師，是看不懂法律，還是裝不懂中文？」國民黨團問，akaSwap 公司登記在哪裡？註冊商標權人為什麼是威如科技？妹妹是執行長，憑什麼不依法揭露？家人領補助不揭露、說法一改再改，蘇巧慧欠新北市民一個交代。先把話講清楚，再談有沒有資格選新北市長。