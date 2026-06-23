米克拉颱風（國際命名：Mekkhala）路徑往東修正後，幾乎直朝日本前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新氣象預報顯示，包括沖繩、名古屋、東京的機場，從周五至周日（6月26日至6月28日）都可能因風雨，導致航班異動、延誤，提醒民眾做好行程備案以確保旅行順利。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，米克拉颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約570公里處，周三、周四（6月24日至6月25日）逐步北上，這段期間颱風最接近台灣，距離約400至500公里，其外圍環流仍會替台灣帶來局部雨勢。
米克拉路徑再修正！沖繩、名古屋機場恐受衝擊
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，米克拉颱風的路徑，有向日本本州方向修正的趨勢，預估周五白天，颱風將通過沖繩那霸附近海域，隨後加速朝東北方前進。米克拉颱風後期可能與鋒面系統結合，進一步提高日本中部、關東地區受到強風豪雨影響的機率。
針對航空交通可能受到的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理，沖繩那霸機場在周五白天的航班起降將首當其衝受到威脅，名古屋中部國際機場則預估在周六下午至夜間，面臨強風雨帶來的航班異動風險。
無花果颱風距離遙遠 不影響台灣與日本
除了沖繩與名古屋，前往東京的旅客也需防範颱風威脅，東京羽田機場、成田機場，要特別留意周六夜間至周日凌晨期間的天候變化，實際的航班起降、延誤或取消情形，仍須視颱風後續發展而定。
至於今天生成的第8號颱風「無花果」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」，它的位置目前在關島附近海域，未來路徑也會往北轉彎，不過距離很遠，不會影響日本、更不會接近台灣，也不會導致米克拉颱風路徑出現大幅度變化。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，米克拉颱風的路徑，有向日本本州方向修正的趨勢，預估周五白天，颱風將通過沖繩那霸附近海域，隨後加速朝東北方前進。米克拉颱風後期可能與鋒面系統結合，進一步提高日本中部、關東地區受到強風豪雨影響的機率。
針對航空交通可能受到的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理，沖繩那霸機場在周五白天的航班起降將首當其衝受到威脅，名古屋中部國際機場則預估在周六下午至夜間，面臨強風雨帶來的航班異動風險。
除了沖繩與名古屋，前往東京的旅客也需防範颱風威脅，東京羽田機場、成田機場，要特別留意周六夜間至周日凌晨期間的天候變化，實際的航班起降、延誤或取消情形，仍須視颱風後續發展而定。
至於今天生成的第8號颱風「無花果」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」，它的位置目前在關島附近海域，未來路徑也會往北轉彎，不過距離很遠，不會影響日本、更不會接近台灣，也不會導致米克拉颱風路徑出現大幅度變化。