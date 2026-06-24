新北市6月29日即將有大規模停水！台灣自來水公司表示，此次停水原因是為了辦理高低壓電氣設備檢驗工程計畫性停水，預計影響地區包含林口區、泰山區、五股區，最長停水時間達21小時。臉書粉專「我的新北市」指出，新北市將設置13處臨時供水站及水車隨時待命，如有需要可至臨時供水站或聯繫台水公司協助送水，也建議民眾提前於6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水馬達電源。
新北市6/29停水範圍一次看
🕦停水時間：6月29日上午8時至晚間24時（共16小時）
📌停水原因：配合台水2區處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工停水。
📍停水影響區域
林口區：全區
🕦停水時間：6月29日上午8時至6月30日凌晨2時（共18小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）
五股區：福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號）、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路）
🕦停水時間：6月29日上午8時至6月30日清晨5時（共21小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里（南林路）
新北市6/29臨時供水站一次看
🟢林口區
◼︎南勢二街154號（南勢市民活動中心）
◼︎公園路46號（麗林國小）
◼︎麗園一街6巷巷口（林口國宅郵局）
◼︎林口路237號（林口路竹林路口）
◼︎自強三街（贊天宮）
◼︎仁愛路1段378號（林口區公所）
◼︎仁愛路1段2號（師範大學）
◼︎民權路165號（湖南市民活動中心）
◼︎竹林路350號斜對面
🟢泰山區
◼︎大科路300號（大科里民活動中心）
◼︎泰林路3段22號（黎明技術學院）
🟢五股區
◼︎登林路81號（新加坡花園城堡）
◼︎德音里外寮路1號
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🕦停水時間：6月29日上午8時至晚間24時（共16小時）
📌停水原因：配合台水2區處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工停水。
📍停水影響區域
林口區：全區
🕦停水時間：6月29日上午8時至6月30日凌晨2時（共18小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）
五股區：福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號）、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路）
🕦停水時間：6月29日上午8時至6月30日清晨5時（共21小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里（南林路）
🟢林口區
◼︎南勢二街154號（南勢市民活動中心）
◼︎公園路46號（麗林國小）
◼︎麗園一街6巷巷口（林口國宅郵局）
◼︎林口路237號（林口路竹林路口）
◼︎自強三街（贊天宮）
◼︎仁愛路1段378號（林口區公所）
◼︎仁愛路1段2號（師範大學）
◼︎民權路165號（湖南市民活動中心）
◼︎竹林路350號斜對面
🟢泰山區
◼︎大科路300號（大科里民活動中心）
◼︎泰林路3段22號（黎明技術學院）
🟢五股區
◼︎登林路81號（新加坡花園城堡）
◼︎德音里外寮路1號