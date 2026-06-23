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📍 2026世界盃6/24哥倫比亞VS民主剛果基本資訊

📍 哥倫比亞vs民主剛果戰力分析

📍 哥倫比亞vs民主剛果預計先發名單與傷兵名單

📍 哥倫比亞vs民主剛果之戰焦點與結果預測

📍 2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單

📍 2026世界盃民主剛果國家隊球員名單

📍 2026世界盃K組賽程表

📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理

2026世界盃6/24哥倫比亞VS民主剛果

項目 內容 對戰組合 哥倫比亞 vs 民主剛果 開踢時間 台灣時間2026年6月24日 上午10:00（即美東時間6月23日晚間10:00） 比賽場地 墨西哥哈利斯科州 阿克隆體育場（Estadio Akron，瓜達拉哈拉） 主裁判 毛里齊奧·馬里亞尼（Maurizio Mariani，義大利） 所屬組別 小組賽 K 組（第2輪） 賽前戰績 哥倫比亞首輪3：1勝烏茲別克（K組榜首，積3分）；民主剛果首輪1：1平葡萄牙（K組第2，積1分） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃K組戰績表

Group K 已賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 進球差 積分 1 哥倫比亞 1 1 0 0 3 1 2 3 2 民主剛果 1 0 1 0 1 1 0 1 3 葡萄牙 1 0 1 0 1 1 0 1 4 烏茲別克 1 0 0 1 1 3 -2 0

哥倫比亞VS民主剛果焦點戰力分析

▲哥倫比亞攻擊核心路易斯・迪亞斯（Luis Díaz）首戰已有進球表現，本場面對民主剛果防線，他與哈梅斯・羅德里格斯、路易斯・蘇亞雷斯的前場連線，將是哥倫比亞爭勝關鍵。（圖／路透／達志影像）

▲2026世界盃，剛果民主共和國（民主剛果）睽違52年重返世界盃，最終踢平葡萄牙，收穫隊史第1分積分。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞VS民主剛果傷兵情報與預計先發名單

▲民主剛果將正面對位哥倫比亞邊路王牌迪亞斯，這組邊路攻防，很可能直接左右本場比賽走向。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞vs民主剛果之戰焦點與結果預測

▲哥倫比亞右後衛穆尼奧斯（Daniel Muñoz）接獲隊友挑傳後以一記高難度的凌空墊射破網。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單（總教練：洛倫佐 Néstor Lorenzo）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 大衛·奧斯皮納 David Ospina 阿特萊蒂科納西翁納爾 37 門將 卡米洛·巴爾加斯 Camilo Vargas 阿特拉斯 37 門將 阿爾瓦羅·蒙特羅 Álvaro Montero 貝雷斯薩斯菲爾德 30 後衛 丹尼爾·穆尼奧斯 Daniel Muñoz 水晶宮 30 後衛 達文森·桑切斯 Davinson Sánchez 加拉塔薩雷 29 後衛 喬恩·盧庫米 Jhon Lucumí 波隆那 27 後衛 約翰·莫希卡 Johan Mojica 馬略卡 33 後衛 威勒·迪塔 Willer Ditta 克魯斯阿蘇爾 28 後衛 聖地牙哥·阿里亞斯 Santiago Arias 獨立隊 34 後衛 德維爾·馬查多 Déiver Machado 南特 32 後衛 葉利·米納 Yerry Mina 卡利亞里 31 中場 哈梅斯·羅德里格斯（隊長） James Rodríguez (C) 明尼蘇達聯 34 中場 傑佛遜·萊爾馬 Jefferson Lerma 水晶宮 31 中場 理查德·里奧斯 Richard Ríos 本菲卡 25 中場 喬恩·阿里亞斯 Jhon Arias 帕爾梅拉斯 28 中場 豪爾赫·卡拉斯卡爾 Jorge Carrascal 弗拉門戈 28 中場 璜·卡米洛·波爾蒂利亞 Juan Camilo Portilla 帕拉納競技 27 中場 璜·費爾南多·金特羅 Juan Fernando Quintero 河床 33 中場 古斯塔沃·普埃爾塔 Gustavo Puerta 桑坦德競速 22 中場 凱文·卡斯塔尼奧 Kevin Castaño 河床 25 中場 賈明頓·坎帕斯 Jaminton Campaz 羅薩里奧中央 26 前鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 拜仁慕尼黑 29 前鋒 路易斯·蘇亞雷斯 Luis Suárez 史浮頓 28 前鋒 喬恩·科爾多巴 Jhon Córdoba 克拉斯諾達爾 33 前鋒 庫丘·埃爾南德斯 Cucho Hernández 皇家貝蒂斯 27 前鋒 卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯 Carlos Andrés Gómez 巴斯科達伽馬 23

2026世界盃民主剛果國家隊球員名單（總教練：德薩布爾 Sébastien Desabre）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 利昂內爾·姆帕西 Lionel Mpasi 勒阿弗爾 31 門將 提摩西·法尤盧 Timothy Fayulu FC諾亞 26 門將 馬蒂厄·埃波洛 Matthieu Epolo 標準列日 21 後衛 尚塞爾·姆貝姆巴（隊長） Chancel Mbemba (C) 里爾 31 後衛 阿龍·旺比薩卡 Aaron Wan-Bissaka 西漢姆聯 28 後衛 阿克塞爾·圖安澤貝 Axel Tuanzebe 伯恩利 28 後衛 阿瑟·馬蘇亞庫 Arthur Masuaku 朗斯 32 後衛 熱迪翁·卡盧盧 Gédéon Kalulu 阿里斯利馬索爾 28 後衛 若里斯·卡延貝 Joris Kayembe 根特 31 後衛 迪倫·巴圖本西卡 Dylan Batubinsika AEL 30 後衛 史蒂夫·卡普阿迪 Steve Kapuadi 羅茲維茲尼 28 後衛 阿龍·奇博拉（替補布希里） Aaron Tshibola 基爾馬諾克 31 中場 梅沙克·埃利亞 Meschak Elia 阿拉尼亞斯波爾 28 中場 薩穆埃爾·穆圖薩米 Samuel Moutoussamy 阿特羅米托斯 29 中場 埃多·卡延貝 Edo Kayembe 沃特福德 27 中場 夏爾·皮克爾 Charles Pickel 西班牙人 28 中場 加埃爾·卡庫塔 Gaël Kakuta AEL 34 中場 諾亞·薩迪基 Noah Sadiki 桑德蘭 21 中場 納撒尼爾·姆布庫 Nathanaël Mbuku 蒙彼利埃 24 中場 恩加拉耶爾·穆卡烏 Ngal'ayel Mukau 里爾 21 中場 布萊恩·西彭加 Brian Cipenga 卡斯特利翁 28 前鋒 塞德里克·巴卡姆布 Cédric Bakambu 皇家貝蒂斯 35 前鋒 泰奧·邦貢達（傷停） Théo Bongonda 斯巴達克莫斯科 30 前鋒 菲斯頓·馬耶萊 Fiston Mayele 金字塔FC 31 前鋒 尤安·維薩 Yoane Wissa 紐卡索聯 29 前鋒 西蒙·班扎 Simon Banza 阿爾賈茲拉 29

2026世界盃K組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇵🇹 葡萄牙 vs 民主剛果 🇨🇩 2026年6月18日 上午2:00（1:1平） 休士頓NRG體育場 第1輪 🇨🇴 哥倫比亞 vs 烏茲別克 🇺🇿 2026年6月18日 上午11:00（3:1勝） 墨西哥城阿茲特克體育場 第2輪 🇨🇴 哥倫比亞 vs 民主剛果 🇨🇩 2026年6月24日 上午10:00 瓜達拉哈拉阿克隆體育場 第2輪 🇵🇹 葡萄牙 vs 烏茲別克 🇺🇿 2026年6月24日 上午2:00 休士頓NRG體育場 第3輪 🇨🇴 哥倫比亞 vs 葡萄牙 🇵🇹 2026年6月28日 上午7:30 邁阿密硬石體育場 第3輪 🇨🇩 民主剛果 vs 烏茲別克 🇺🇿 2026年6月28日 上午7:30 亞特蘭大賓士體育場

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App（OTT） 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 台視（TTV） 無線電視 關鍵場次（如決賽、四強） 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃K組第2輪賽事即將點燃戰火，由南美洲強權「咖啡軍團」哥倫比亞迎戰睽違52年重返世界盃的「豹軍」剛果民主共和國（以下簡稱民主剛果）。哥倫比亞首輪以3比1擊潰烏茲別克，高居K組榜首；民主剛果則以有限控球率（僅25%）逼平葡萄牙取得歷史性一分。這是兩隊史上首度在正式國際賽場交手，本場勝負將大幅左右雙方晉級32強的命運。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場K組焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，缺席2022年卡達世界盃後強勢回歸，2024年美洲盃更一路打進決賽（延長賽負於阿根廷），近三年享有長達28場不敗的驚人紀錄。本屆K組首輪面對首度踏上世界盃的烏茲別克，依靠效力拜仁慕尼黑、本季德甲26球19助攻的路易斯·迪亞斯（Luis Díaz）在第65分鐘確立領先，最終由賈明頓·坎帕斯（Jaminton Campaz）在傷停補時第9分鐘補射確保3比1勝利，頂住了烏茲別克的反撲。陣中由34歲老隊長哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，MLS明尼蘇達聯）擔任中場指揮，搭配迪亞斯與本季葡超28球的路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suárez，非烏拉圭那位）組成極具威脅的鋒線組合。若本場勝利，哥倫比亞即可提前確保32強席位。民主剛果（前稱「薩伊爾」）時隔52年重返世界盃舞台，隊中由盤踞世界盃資歷最多的中後衛兼隊長尚塞爾·姆貝姆巴（Chancel Mbemba，里爾，107帽）領軍。首輪面對C羅率領的葡萄牙，民主剛果以壓縮防守（僅25%控球率）加上犀利反擊，竟然打出8腳射門、製造比葡萄牙更高的預期進球值（xG）的精彩表現，由效力紐卡索聯的前鋒尤安·維薩（Yoane Wissa）在補時破門，以1比1創下隊史世界盃首積分的歷史性紀錄。本隊是全場26名球員全部是世界盃初登板的純新人陣容，其中4位英超球員（維薩、阿龍·旺比薩卡、諾亞·薩迪基、阿克塞爾·圖安澤貝）是防守端的重要支柱，主帥塞巴斯蒂安·德薩布爾（Sébastien Desabre）以「最大程度讓對手難以破門」的哲學調教這支球隊，首場表現令人激賞。哥倫比亞：目前無傷兵或停賽問題回報，洛倫佐預計可派出與首輪相近的完整主力陣容應戰。民主剛果：前鋒泰奧·邦貢達（Théo Bongonda）因傷確定無法出戰本場；首輪對葡萄牙一役累積一張黃牌的隊長姆貝姆巴，本場若再次領牌將面臨停賽，需謹慎應對；其餘球員均可正常出賽。卡米洛·巴爾加斯（Vargas）；丹尼爾·穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（Sánchez）、喬恩·盧庫米（Lucumí）、約翰·莫希卡（Mojica）；傑佛遜·萊爾馬（Lerma）、古斯塔沃·普埃爾塔（Puerta）；喬恩·阿里亞斯（Arias）、哈梅斯·羅德里格斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（Suárez）利昂內爾·姆帕西（Mpasi）；阿龍·旺比薩卡（Wan-Bissaka）、尚塞爾·姆貝姆巴（Mbemba，隊長）、迪倫·巴圖本西卡（Batubinsika）、阿瑟·馬蘇亞庫（Masuaku）；薩穆埃爾·穆圖薩米（Moutoussamy）、夏爾·皮克爾（Pickel）、埃多·卡延貝（Kayembe）；梅沙克·埃利亞（Elia）、塞德里克·巴卡姆布（Bakambu）、尤安·維薩（Wissa）：哥倫比亞首輪以3比1輕取烏茲別克，本場若再取勝即可提前一輪鎖定32強名額；民主剛果若能擊敗哥倫比亞，則將以3分超越目前1分的葡萄牙躍升K組第2，主動掌握晉級命運。這是一場雙方都充滿誘因全力求勝的真正「鑽石對決」。哥倫比亞與民主剛果歷史上從未在任何正式國際賽場交手過，本場是兩隊真正的世界盃「初遇」，任何一方都沒有心理陰影，比賽懸念也格外高。路易斯·迪亞斯能否突破旺比薩卡的貼身防守，是全場最關鍵的個人對位戰。民主剛果對葡萄牙時只有25%控球，卻能製造比葡萄牙更高的xG值，德薩布爾的「低控球、高效率反擊」戰術令人印象深刻；哥倫比亞則擅長高位壓迫與快速縱向轉換，雙方戰術思路形成極端對比，誰能在中場攔截端佔據先機，將是本場走向的關鍵。專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映其首輪表現所建立的信心，以及路易斯·迪亞斯、哈梅斯、路易斯·蘇亞雷斯三人組更大的個人能力差距。然而，民主剛果對葡萄牙的表現已充分說明他們的難纏程度，超強的防守紀律加上快速反擊的致命威脅。預計哥倫比亞最終憑藉中場控制力與個人突破取勝，但維薩或巴卡姆布很可能利用哥倫比亞後衛線的空隙搶下進球，讓比賽懸念延續到最後一刻。