2026年FIFA世界盃K組第2輪賽事即將點燃戰火，由南美洲強權「咖啡軍團」哥倫比亞迎戰睽違52年重返世界盃的「豹軍」剛果民主共和國（以下簡稱民主剛果）。哥倫比亞首輪以3比1擊潰烏茲別克，高居K組榜首；民主剛果則以有限控球率（僅25%）逼平葡萄牙取得歷史性一分。這是兩隊史上首度在正式國際賽場交手，本場勝負將大幅左右雙方晉級32強的命運。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場K組焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/24哥倫比亞VS民主剛果基本資訊
📍 哥倫比亞vs民主剛果戰力分析
📍 哥倫比亞vs民主剛果預計先發名單與傷兵名單
📍 哥倫比亞vs民主剛果之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍 2026世界盃K組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/24哥倫比亞VS民主剛果
世界盃K組戰績表
哥倫比亞VS民主剛果焦點戰力分析
哥倫比亞：詹姆斯與路易斯·迪亞斯領軍的南美攻擊火箭
哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，缺席2022年卡達世界盃後強勢回歸，2024年美洲盃更一路打進決賽（延長賽負於阿根廷），近三年享有長達28場不敗的驚人紀錄。本屆K組首輪面對首度踏上世界盃的烏茲別克，依靠效力拜仁慕尼黑、本季德甲26球19助攻的路易斯·迪亞斯（Luis Díaz）在第65分鐘確立領先，最終由賈明頓·坎帕斯（Jaminton Campaz）在傷停補時第9分鐘補射確保3比1勝利，頂住了烏茲別克的反撲。
陣中由34歲老隊長哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，MLS明尼蘇達聯）擔任中場指揮，搭配迪亞斯與本季葡超28球的路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suárez，非烏拉圭那位）組成極具威脅的鋒線組合。若本場勝利，哥倫比亞即可提前確保32強席位。
民主剛果：52年後重返世界盃的「豹軍」，史上首分已入袋
民主剛果（前稱「薩伊爾」）時隔52年重返世界盃舞台，隊中由盤踞世界盃資歷最多的中後衛兼隊長尚塞爾·姆貝姆巴（Chancel Mbemba，里爾，107帽）領軍。首輪面對C羅率領的葡萄牙，民主剛果以壓縮防守（僅25%控球率）加上犀利反擊，竟然打出8腳射門、製造比葡萄牙更高的預期進球值（xG）的精彩表現，由效力紐卡索聯的前鋒尤安·維薩（Yoane Wissa）在補時破門，以1比1創下隊史世界盃首積分的歷史性紀錄。
本隊是全場26名球員全部是世界盃初登板的純新人陣容，其中4位英超球員（維薩、阿龍·旺比薩卡、諾亞·薩迪基、阿克塞爾·圖安澤貝）是防守端的重要支柱，主帥塞巴斯蒂安·德薩布爾（Sébastien Desabre）以「最大程度讓對手難以破門」的哲學調教這支球隊，首場表現令人激賞。
哥倫比亞VS民主剛果傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
哥倫比亞：目前無傷兵或停賽問題回報，洛倫佐預計可派出與首輪相近的完整主力陣容應戰。
民主剛果：前鋒泰奧·邦貢達（Théo Bongonda）因傷確定無法出戰本場；首輪對葡萄牙一役累積一張黃牌的隊長姆貝姆巴，本場若再次領牌將面臨停賽，需謹慎應對；其餘球員均可正常出賽。
預計先發陣容
哥倫比亞（4-2-3-1）： 卡米洛·巴爾加斯（Vargas）；丹尼爾·穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（Sánchez）、喬恩·盧庫米（Lucumí）、約翰·莫希卡（Mojica）；傑佛遜·萊爾馬（Lerma）、古斯塔沃·普埃爾塔（Puerta）；喬恩·阿里亞斯（Arias）、哈梅斯·羅德里格斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（Suárez）
民主剛果（4-3-3）： 利昂內爾·姆帕西（Mpasi）；阿龍·旺比薩卡（Wan-Bissaka）、尚塞爾·姆貝姆巴（Mbemba，隊長）、迪倫·巴圖本西卡（Batubinsika）、阿瑟·馬蘇亞庫（Masuaku）；薩穆埃爾·穆圖薩米（Moutoussamy）、夏爾·皮克爾（Pickel）、埃多·卡延貝（Kayembe）；梅沙克·埃利亞（Elia）、塞德里克·巴卡姆布（Bakambu）、尤安·維薩（Wissa）
哥倫比亞vs民主剛果之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 哥倫比亞勝則可提前晉級32強，民主剛果勝則躍升K組榜首：哥倫比亞首輪以3比1輕取烏茲別克，本場若再取勝即可提前一輪鎖定32強名額；民主剛果若能擊敗哥倫比亞，則將以3分超越目前1分的葡萄牙躍升K組第2，主動掌握晉級命運。這是一場雙方都充滿誘因全力求勝的真正「鑽石對決」。
2. 史上首對決：無歷史包袱，一切從頭書寫：哥倫比亞與民主剛果歷史上從未在任何正式國際賽場交手過，本場是兩隊真正的世界盃「初遇」，任何一方都沒有心理陰影，比賽懸念也格外高。路易斯·迪亞斯能否突破旺比薩卡的貼身防守，是全場最關鍵的個人對位戰。
3. 「豹軍」以少控球率反擊奇兵 vs 哥倫比亞的壓迫體系：民主剛果對葡萄牙時只有25%控球，卻能製造比葡萄牙更高的xG值，德薩布爾的「低控球、高效率反擊」戰術令人印象深刻；哥倫比亞則擅長高位壓迫與快速縱向轉換，雙方戰術思路形成極端對比，誰能在中場攔截端佔據先機，將是本場走向的關鍵。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：哥倫比亞2：1民主剛果
專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映其首輪表現所建立的信心，以及路易斯·迪亞斯、哈梅斯、路易斯·蘇亞雷斯三人組更大的個人能力差距。然而，民主剛果對葡萄牙的表現已充分說明他們的難纏程度，超強的防守紀律加上快速反擊的致命威脅。預計哥倫比亞最終憑藉中場控制力與個人突破取勝，但維薩或巴卡姆布很可能利用哥倫比亞後衛線的空隙搶下進球，讓比賽懸念延續到最後一刻。
2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單（總教練：洛倫佐 Néstor Lorenzo）
2026世界盃民主剛果國家隊球員名單（總教練：德薩布爾 Sébastien Desabre）
2026世界盃K組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍 2026世界盃6/24哥倫比亞VS民主剛果基本資訊
📍 哥倫比亞vs民主剛果戰力分析
📍 哥倫比亞vs民主剛果預計先發名單與傷兵名單
📍 哥倫比亞vs民主剛果之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍 2026世界盃K組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|哥倫比亞 vs 民主剛果
|開踢時間
|台灣時間2026年6月24日 上午10:00（即美東時間6月23日晚間10:00）
|比賽場地
|墨西哥哈利斯科州 阿克隆體育場（Estadio Akron，瓜達拉哈拉）
|主裁判
|毛里齊奧·馬里亞尼（Maurizio Mariani，義大利）
|所屬組別
|小組賽 K 組（第2輪）
|賽前戰績
|哥倫比亞首輪3：1勝烏茲別克（K組榜首，積3分）；民主剛果首輪1：1平葡萄牙（K組第2，積1分）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|
Group K
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|丟球數
|進球差
|積分
|1
|
哥倫比亞
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
民主剛果
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
葡萄牙
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
烏茲別克
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
哥倫比亞：詹姆斯與路易斯·迪亞斯領軍的南美攻擊火箭
哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，缺席2022年卡達世界盃後強勢回歸，2024年美洲盃更一路打進決賽（延長賽負於阿根廷），近三年享有長達28場不敗的驚人紀錄。本屆K組首輪面對首度踏上世界盃的烏茲別克，依靠效力拜仁慕尼黑、本季德甲26球19助攻的路易斯·迪亞斯（Luis Díaz）在第65分鐘確立領先，最終由賈明頓·坎帕斯（Jaminton Campaz）在傷停補時第9分鐘補射確保3比1勝利，頂住了烏茲別克的反撲。
陣中由34歲老隊長哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，MLS明尼蘇達聯）擔任中場指揮，搭配迪亞斯與本季葡超28球的路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suárez，非烏拉圭那位）組成極具威脅的鋒線組合。若本場勝利，哥倫比亞即可提前確保32強席位。
民主剛果（前稱「薩伊爾」）時隔52年重返世界盃舞台，隊中由盤踞世界盃資歷最多的中後衛兼隊長尚塞爾·姆貝姆巴（Chancel Mbemba，里爾，107帽）領軍。首輪面對C羅率領的葡萄牙，民主剛果以壓縮防守（僅25%控球率）加上犀利反擊，竟然打出8腳射門、製造比葡萄牙更高的預期進球值（xG）的精彩表現，由效力紐卡索聯的前鋒尤安·維薩（Yoane Wissa）在補時破門，以1比1創下隊史世界盃首積分的歷史性紀錄。
本隊是全場26名球員全部是世界盃初登板的純新人陣容，其中4位英超球員（維薩、阿龍·旺比薩卡、諾亞·薩迪基、阿克塞爾·圖安澤貝）是防守端的重要支柱，主帥塞巴斯蒂安·德薩布爾（Sébastien Desabre）以「最大程度讓對手難以破門」的哲學調教這支球隊，首場表現令人激賞。
傷兵名單
哥倫比亞：目前無傷兵或停賽問題回報，洛倫佐預計可派出與首輪相近的完整主力陣容應戰。
民主剛果：前鋒泰奧·邦貢達（Théo Bongonda）因傷確定無法出戰本場；首輪對葡萄牙一役累積一張黃牌的隊長姆貝姆巴，本場若再次領牌將面臨停賽，需謹慎應對；其餘球員均可正常出賽。
預計先發陣容
哥倫比亞（4-2-3-1）： 卡米洛·巴爾加斯（Vargas）；丹尼爾·穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（Sánchez）、喬恩·盧庫米（Lucumí）、約翰·莫希卡（Mojica）；傑佛遜·萊爾馬（Lerma）、古斯塔沃·普埃爾塔（Puerta）；喬恩·阿里亞斯（Arias）、哈梅斯·羅德里格斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（Suárez）
民主剛果（4-3-3）： 利昂內爾·姆帕西（Mpasi）；阿龍·旺比薩卡（Wan-Bissaka）、尚塞爾·姆貝姆巴（Mbemba，隊長）、迪倫·巴圖本西卡（Batubinsika）、阿瑟·馬蘇亞庫（Masuaku）；薩穆埃爾·穆圖薩米（Moutoussamy）、夏爾·皮克爾（Pickel）、埃多·卡延貝（Kayembe）；梅沙克·埃利亞（Elia）、塞德里克·巴卡姆布（Bakambu）、尤安·維薩（Wissa）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 哥倫比亞勝則可提前晉級32強，民主剛果勝則躍升K組榜首：哥倫比亞首輪以3比1輕取烏茲別克，本場若再取勝即可提前一輪鎖定32強名額；民主剛果若能擊敗哥倫比亞，則將以3分超越目前1分的葡萄牙躍升K組第2，主動掌握晉級命運。這是一場雙方都充滿誘因全力求勝的真正「鑽石對決」。
2. 史上首對決：無歷史包袱，一切從頭書寫：哥倫比亞與民主剛果歷史上從未在任何正式國際賽場交手過，本場是兩隊真正的世界盃「初遇」，任何一方都沒有心理陰影，比賽懸念也格外高。路易斯·迪亞斯能否突破旺比薩卡的貼身防守，是全場最關鍵的個人對位戰。
3. 「豹軍」以少控球率反擊奇兵 vs 哥倫比亞的壓迫體系：民主剛果對葡萄牙時只有25%控球，卻能製造比葡萄牙更高的xG值，德薩布爾的「低控球、高效率反擊」戰術令人印象深刻；哥倫比亞則擅長高位壓迫與快速縱向轉換，雙方戰術思路形成極端對比，誰能在中場攔截端佔據先機，將是本場走向的關鍵。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：哥倫比亞2：1民主剛果
專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映其首輪表現所建立的信心，以及路易斯·迪亞斯、哈梅斯、路易斯·蘇亞雷斯三人組更大的個人能力差距。然而，民主剛果對葡萄牙的表現已充分說明他們的難纏程度，超強的防守紀律加上快速反擊的致命威脅。預計哥倫比亞最終憑藉中場控制力與個人突破取勝，但維薩或巴卡姆布很可能利用哥倫比亞後衛線的空隙搶下進球，讓比賽懸念延續到最後一刻。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|大衛·奧斯皮納
|David Ospina
|阿特萊蒂科納西翁納爾
|37
|門將
|卡米洛·巴爾加斯
|Camilo Vargas
|阿特拉斯
|37
|門將
|阿爾瓦羅·蒙特羅
|Álvaro Montero
|貝雷斯薩斯菲爾德
|30
|後衛
|丹尼爾·穆尼奧斯
|Daniel Muñoz
|水晶宮
|30
|後衛
|達文森·桑切斯
|Davinson Sánchez
|加拉塔薩雷
|29
|後衛
|喬恩·盧庫米
|Jhon Lucumí
|波隆那
|27
|後衛
|約翰·莫希卡
|Johan Mojica
|馬略卡
|33
|後衛
|威勒·迪塔
|Willer Ditta
|克魯斯阿蘇爾
|28
|後衛
|聖地牙哥·阿里亞斯
|Santiago Arias
|獨立隊
|34
|後衛
|德維爾·馬查多
|Déiver Machado
|南特
|32
|後衛
|葉利·米納
|Yerry Mina
|卡利亞里
|31
|中場
|哈梅斯·羅德里格斯（隊長）
|James Rodríguez (C)
|明尼蘇達聯
|34
|中場
|傑佛遜·萊爾馬
|Jefferson Lerma
|水晶宮
|31
|中場
|理查德·里奧斯
|Richard Ríos
|本菲卡
|25
|中場
|喬恩·阿里亞斯
|Jhon Arias
|帕爾梅拉斯
|28
|中場
|豪爾赫·卡拉斯卡爾
|Jorge Carrascal
|弗拉門戈
|28
|中場
|璜·卡米洛·波爾蒂利亞
|Juan Camilo Portilla
|帕拉納競技
|27
|中場
|璜·費爾南多·金特羅
|Juan Fernando Quintero
|河床
|33
|中場
|古斯塔沃·普埃爾塔
|Gustavo Puerta
|桑坦德競速
|22
|中場
|凱文·卡斯塔尼奧
|Kevin Castaño
|河床
|25
|中場
|賈明頓·坎帕斯
|Jaminton Campaz
|羅薩里奧中央
|26
|前鋒
|路易斯·迪亞斯
|Luis Díaz
|拜仁慕尼黑
|29
|前鋒
|路易斯·蘇亞雷斯
|Luis Suárez
|史浮頓
|28
|前鋒
|喬恩·科爾多巴
|Jhon Córdoba
|克拉斯諾達爾
|33
|前鋒
|庫丘·埃爾南德斯
|Cucho Hernández
|皇家貝蒂斯
|27
|前鋒
|卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯
|Carlos Andrés Gómez
|巴斯科達伽馬
|23
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|利昂內爾·姆帕西
|Lionel Mpasi
|勒阿弗爾
|31
|門將
|提摩西·法尤盧
|Timothy Fayulu
|FC諾亞
|26
|門將
|馬蒂厄·埃波洛
|Matthieu Epolo
|標準列日
|21
|後衛
|尚塞爾·姆貝姆巴（隊長）
|Chancel Mbemba (C)
|里爾
|31
|後衛
|阿龍·旺比薩卡
|Aaron Wan-Bissaka
|西漢姆聯
|28
|後衛
|阿克塞爾·圖安澤貝
|Axel Tuanzebe
|伯恩利
|28
|後衛
|阿瑟·馬蘇亞庫
|Arthur Masuaku
|朗斯
|32
|後衛
|熱迪翁·卡盧盧
|Gédéon Kalulu
|阿里斯利馬索爾
|28
|後衛
|若里斯·卡延貝
|Joris Kayembe
|根特
|31
|後衛
|迪倫·巴圖本西卡
|Dylan Batubinsika
|AEL
|30
|後衛
|史蒂夫·卡普阿迪
|Steve Kapuadi
|羅茲維茲尼
|28
|後衛
|阿龍·奇博拉（替補布希里）
|Aaron Tshibola
|基爾馬諾克
|31
|中場
|梅沙克·埃利亞
|Meschak Elia
|阿拉尼亞斯波爾
|28
|中場
|薩穆埃爾·穆圖薩米
|Samuel Moutoussamy
|阿特羅米托斯
|29
|中場
|埃多·卡延貝
|Edo Kayembe
|沃特福德
|27
|中場
|夏爾·皮克爾
|Charles Pickel
|西班牙人
|28
|中場
|加埃爾·卡庫塔
|Gaël Kakuta
|AEL
|34
|中場
|諾亞·薩迪基
|Noah Sadiki
|桑德蘭
|21
|中場
|納撒尼爾·姆布庫
|Nathanaël Mbuku
|蒙彼利埃
|24
|中場
|恩加拉耶爾·穆卡烏
|Ngal'ayel Mukau
|里爾
|21
|中場
|布萊恩·西彭加
|Brian Cipenga
|卡斯特利翁
|28
|前鋒
|塞德里克·巴卡姆布
|Cédric Bakambu
|皇家貝蒂斯
|35
|前鋒
|泰奧·邦貢達（傷停）
|Théo Bongonda
|斯巴達克莫斯科
|30
|前鋒
|菲斯頓·馬耶萊
|Fiston Mayele
|金字塔FC
|31
|前鋒
|尤安·維薩
|Yoane Wissa
|紐卡索聯
|29
|前鋒
|西蒙·班扎
|Simon Banza
|阿爾賈茲拉
|29
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🇵🇹 葡萄牙 vs 民主剛果 🇨🇩
|2026年6月18日 上午2:00（1:1平）
|休士頓NRG體育場
|第1輪
|🇨🇴 哥倫比亞 vs 烏茲別克 🇺🇿
|2026年6月18日 上午11:00（3:1勝）
|墨西哥城阿茲特克體育場
|第2輪
|🇨🇴 哥倫比亞 vs 民主剛果 🇨🇩
|2026年6月24日 上午10:00
|瓜達拉哈拉阿克隆體育場
|第2輪
|🇵🇹 葡萄牙 vs 烏茲別克 🇺🇿
|2026年6月24日 上午2:00
|休士頓NRG體育場
|第3輪
|🇨🇴 哥倫比亞 vs 葡萄牙 🇵🇹
|2026年6月28日 上午7:30
|邁阿密硬石體育場
|第3輪
|🇨🇩 民主剛果 vs 烏茲別克 🇺🇿
|2026年6月28日 上午7:30
|亞特蘭大賓士體育場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|台視（TTV）
|無線電視
|關鍵場次（如決賽、四強）
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
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