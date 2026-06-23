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老神在在看「拘提」爭議？柯建銘：立委非現行犯不可逮捕

開庭1分鐘迅速結束 法官諭知全案候核辦

民進黨立委柯建銘因去年3月25日晚間在立法院院會期間，手持拐杖敲桌卻不慎噴飛，導致國民黨立委徐巧芯手臂受傷，遭依過失傷害罪嫌起訴。台北地方法院今（23）日下午再度開庭審理，柯建銘於庭前受訪時表示，今日前來主要是為「維護憲政體制，進行無罪答辯」。他批評檢察官不可介入國會運作，直指本案不論在程序或實體上皆屬既違法又違憲。針對上回開庭時，法官曾當庭諭知「囑託拘提」柯建銘，卻在1小時後因驚覺憲法規定「立委除現行犯外，非經立法院同意不得逮捕」而緊急撤銷並改訂今日開庭，現場媒體追問當時是否有被嚇到？柯建銘回應，「怎麼可能拘提，立委非現行犯不可逮捕。」隨後進入法庭審理階段，法官呂政燁當庭詢問柯建銘是否有與對方（徐巧芯）談和解，柯建銘隨即回答「沒有」。由於雙方並無和解進展且立場明確，法庭並未進行冗長攻防，開庭僅花費1分鐘，法官便當庭諭知全案候核辦，隨即結束本次庭訊。