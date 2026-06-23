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台北市長蔣萬安日前拋出廢監院、封殺監委人選，跳脫地方選戰議題，引發外界關注是否布局2028年總統大選，蔣萬安則喊自己專心市政，完全沒想過2028的事。資深媒體人陳敏鳳今（23）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時示警，蔣萬安必須在台北市長、營造聲勢之間做一個選擇。陳敏鳳指出，大家都說蔣萬安不會選2028年，但自己認為沒有什麼不可能的事情，如果2026年地方大選結束，蔣萬安成為民調最高的人，國民黨內部的聲音就會勸進他，要推一個能贏過民進黨的人出來，而蔣萬安去新加坡領獎就是大加分，氣勢非常好。主持人康仁俊則說，蔣萬安2026年如果勝選，有什麼事情可以強迫他一定要做好做滿，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜都打破這樣的慣例，只有民進黨還沒有人敢打破這件事。陳敏鳳表示，民調最高就會出來選，選不上是另一回事，就繼續做台北市長，沒有什麼損失。有網友提問，蔣萬安目前的策略，是否對民進黨對手沈伯洋有利？陳敏鳳回應稱，蔣萬安必須在台北市長、營造聲勢之間做一個選擇，做多了有關中央的事情，就會引發大家思考，他是否不想做市長的問題。康仁俊補充，蔣萬安的敵人根本不是民進黨，而是在國民黨內。