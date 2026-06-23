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▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

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2026年世界盃足球賽持續熱戰，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也邁入第13集。神蛙「蛙貴」上一集大膽看好奧地利能夠爆冷擊敗阿根廷，可惜最終梅西領軍的阿根廷仍以2比0順利過關，讓蛙貴再吞下一場敗仗。目前累積12戰5勝7敗，命中率41.67%，不少網友也開始開玩笑表示：「到底該相信蛙貴，還是反著買？」儘管近期戰績不如開賽時亮眼，但蛙貴持續接受世界盃賽事的考驗。這回牠將目光鎖定L組焦點大戰，看好傳統強權英格蘭擊敗非洲勁旅迦納。本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對迦納與英格蘭之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好英格蘭能夠在正規90分鐘內擊敗迦納，拿下關鍵勝利。英格蘭首戰以4比2擊敗克羅埃西亞，目前暫居L組龍頭；迦納則在首戰以1比0力退巴拿馬，同樣手握3分。兩隊本場直接交鋒，不僅攸關小組第一之爭，也可能提前決定晉級16強的主導權。根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。近期連續挑戰冷門劇本失利後，蛙貴這次選擇相信紙面實力更強的英格蘭。究竟神蛙能否擺脫低潮，將命中率重新拉回5成大關，還是再度上演讓球迷哭笑不得的結果，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。