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▲庾澄慶（如圖）過去確診心律不整，並接受「電燒手術」治療，術後早已恢復健康，被問到身體現況，他雙手比讚表示「很好。」（圖／福茂唱片提供）

哈林庾澄慶今（23）日出席新歌〈愛人啊！〉記者會，聊到3年前曾被YouTube營銷號謠傳心臟病發身亡的烏龍死訊，他無奈表示：「有點惡毒！很多人都被他寫死了。」不只哈林受害，蔡琴過去也曾自嘲「死過很多次」，讓哈林開玩笑說：「她根本九命怪貓啊！」但對於造謠亂象他無可奈何，坦言找律師處理也沒用。庾澄慶多年前被造謠心臟病發身亡的烏龍死訊，當時嚇壞不少粉絲。今受訪時提及此事，他無奈說：「不知道怎麼處理，有點惡毒，很多人都被他寫死了。」庾澄慶坦言有求助過平台方、請過律師提告，但都無法解決。此外，庾澄慶也看過其他藝人被造謠離世，蔡琴過去也曾自嘲「死過很多次」，讓哈林開玩笑說：「她根本九命怪貓！」值得一提的是，庾澄慶過去確診心律不整，並接受「電燒手術」治療，術後早已恢復健康，被問到身體現況，他雙手比讚表示「很好」，並透露每兩年就會定期健康檢查， 至於健檢結果有沒有紅字？庾澄慶則笑說：「就是大家有問題的我都沒問題，大家沒問題的我可能有些小問題。」今年將迎來出道40周年，庾澄慶也透露正積極籌備演唱會與新作品，被問到近況他直說都在過日子，「其實過日子我覺得比較重要，現階段工作就是為了過日子。」目前生活以運動、家人為重，庾澄慶提到：「當然音樂還是很重要，但重心不同，音樂就是生活消遣。」這次全新創作單曲〈愛人啊！〉不同於年輕時熱烈、衝動、非要把愛說到盡頭的情歌，庾澄慶這一次唱的是走過人生之後，對「愛」更成熟也更寬闊的理解。出道40年後，他再次證明經典不是停在過去，而是每一次重新出發時，仍然能被聽見、被感受、被愛著。