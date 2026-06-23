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米克拉颱風減速北上 強度越來越弱

▲米克拉颱風路徑持續北上，遙遠的無花果颱風未來也會轉彎向北。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風外圍掃雨 周五還有鋒面接近

▲周三起颱風導致水氣增多，周五鋒面接力襲台，天氣不穩定到下周。（圖／中央氣象署）

周末外出要帶傘 無花果颱風沒有影響

中央氣象署預報員林定宜表示，強颱米克拉正減速北上，明後天（6月24日至6月25日）可能逐漸減弱為中颱，明晚至周四上午（6月25日）最接近台灣，花東有短暫陣雨，西半部、東北部雨勢增多，南部有大雨；周五（6月26日）鋒面接力影響天氣，周末各地天氣不穩。無花果颱風則距離台灣遙遠，無直接影響。林定宜指出，米克拉颱風目前正減速北上，雖然還是強颱等級，不過越往北邊環境越差，明後天預估會減弱為中颱；明晚至周四上午，是米克拉颱風最接近台灣的時段，屆時距離花東約400公里，後續會往東北，通過琉球附近後，朝日本移動。林定宜說明，明天米克拉颱風開始帶來水氣，外圍環流導致花東會有不定時短暫陣雨，午後在南部、各地山區則有局部短暫雷陣雨；明晚至周四上午，米克拉颱風間接加強西南風，因此西半部、東北部都會有局部短暫陣雨、雷雨，南部和午後各地山區，將有大雨發生機率。周五、周六米克拉颱風逐漸遠離，但是鋒面馬上接力南下到台灣北部海面，因此各地天氣仍不穩定，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，南部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。林定宜提及，周日、下周一（6月28日至6月29日）鋒面遠離，只剩南台灣不定時短暫陣雨，下周二（6月30日）開始太平洋高壓增強，降雨範圍逐漸縮小，僅剩午後中部以北、花東地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。此外，今天生成的無花果颱風，未來會沿著太平洋高壓邊緣移動，抵達琉球東方海面後，大迴轉朝東北、往日本東南方海面方向前進，距離台灣遙遠，並不會有直接影響，也不會和米克拉颱風出現交互影響。