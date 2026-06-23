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市府當青年神隊友！不只創業 還要幫年輕人走向世界

▲何欣純針對年輕人提出「青年三大新政」。（圖／何欣純提供，2026.06.23）

青年創業者現身說法 盼市府成為靠山

民進黨台中市長參選人何欣純今（23）日公布「青年三大新政」，主打成立青年局、支持青年創業及補助青年國際參與。她表示台中人口約287萬人，其中18歲至35歲青年占1/5至1/4，是充滿活力的年輕城市，市府更應成為年輕人的後盾，打造讓夢想落地、生涯發展有舞台的城市。何欣純表示自己長期關注青年議題，曾在立法院推動《青年基本法》三讀。目前六都之中只有台中沒有青年局等專責單位，導致青年政策缺乏整合平台，人力與資源也相對分散。她承諾若當選市長，將成立青年局，以市府一級機關規格統籌青年就學、就業、創業、人才培育、國際交流及公共參與等事務，讓年輕人遇到問題時，不必四處奔波找資源。何欣純指出，青年創業最困難的往往是跨出第一步，未來將與銀行及信保基金合作，提供青年創業第一筆貸款最高200萬元的利息補貼，補助期限兩年。除了資金問題，她也規劃補助青年創業所需的辦公空間租金、設備租賃費用，同樣補助兩年，降低創業初期成本壓力。針對女性創業者，不論是首次創業或二度就業，將提供最高50萬元創業貸款及利息補貼。她並提出活化閒置公有空間構想，規劃在山、海、屯、城四大區域成立創客中心，提供共享辦公、創業育成、產品測試、展演交流與跨域合作空間，讓年輕人的創意不再卡在「沒地方開始」。除了創業支持，何欣純也將國際交流列為青年政策重點。她表示，未來15歲至40歲青年只要參與國際競賽、海外專案、專業研習、國際壯遊或公共事務交流，都可向市府申請補助。依活動規模不同，個人最高可獲補助10萬元，團體最高可獲補助50萬元，希望讓更多台中青年有機會走出國門、拓展視野，再把新的觀念、技術與經驗帶回台中。何欣純強調，年輕人不該因家庭條件或資源不足而放棄夢想，市府有責任成為支持者，而不是旁觀者。記者會現場也邀請台中青年創業代表分享經驗。果醬品牌「果食男子」創辦人鍾文平表示，創業初期曾獲得不少政府資源協助，但近年感受到地方資源相對不足，即使出國參賽得獎，也較少感受到市府支持。擁有超過40萬粉絲的插畫家JOE則分享，創業六年多一路跌跌撞撞，剛開始參加市集時，攤位租金甚至比房租還高，若沒有家庭支持，許多年輕人根本跨不出第一步。何欣純表示，台中從來不缺有創意、有熱情的年輕人，缺的是能整合資源、陪伴成長的平台。未來若有機會執政，希望讓市府成為青年最強後盾，讓想創業、想創作、想走向國際的年輕人少走彎路，讓台中成為一座真正讓夢想成真的城市。