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高雄選情呈現微妙變化：支持度與勝選預期分離

黃揚明對比年初數據：趨勢對柯志恩不利

2026高雄市長選戰逐漸白熱化，根據《ETtoday民調雲》今（23）日公布最新民調結果顯示，國民黨參選人柯志恩的支持度，已超車民進黨候選人賴瑞隆，柯小勝對手4.8個百分點，掀起政壇熱議。然而，媒體人黃揚明點出關鍵問題，雙方差距實際上是「縮小了」，而這樣的趨勢對柯志恩來說是不利的。民調指出，在可能的藍綠對決組合中，若由國民黨立委柯志恩對上民進黨立委賴瑞隆，柯獲得46.8％支持度，賴則為42.0％，兩人差距4.8個百分點，另有約11％選民尚未決定支持對象。結果顯示，長期被視為民進黨優勢選區的高雄，2026選戰並非毫無懸念，藍綠競爭態勢已逐漸浮現。不過，政治觀察人士分析，這反映出高雄選戰出現「支持度與當選預期分離」現象。一方面，柯志恩在個人支持度與政策能力評價上，皆取得領先優勢；但從另一方面來看，高雄長期由綠營執政，部分選民仍認為其在地方組織、選舉動員及政治結構上具備優勢，因此形成「」的落差。黃揚明對此民調有不同看法，他提到，其實早在今年1月，同家民調便有公開一份民調數據，當時所呈現出的結果，柯志恩支持度為44%、賴瑞隆則是37.7%，柯位居領先，雙方差距達6.3個百分點。不過，黃揚明進一步指出，從這一次的民調可以看到，柯志恩的支持度為46.8%，對手賴瑞隆的支持度則是42%，差距為4.8個百分點，實際上是縮小了，他也示警：「這樣的趨勢對柯是不利的。」