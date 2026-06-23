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世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX連續3個交易日下跌，週一股價更是急瀉約16.5％，目前每股報154.6美元，自上市以來，期間累計下挫逾23％。對此，有專家指出，馬斯克光是在週一這一天，個人財富就蒸發了1500億美元，這個數字已經超越「股神」巴菲特的總身家，相當驚人。華爾街知名分析師希夫（Peter Schiff）今日在X發文表示，「SpaceX股價今天下跌了16.​​5％。帳面上看，馬斯克損失了大約1500億美元，這數字超過了巴菲特的總淨資產。然而，馬斯克仍然是世界上唯一的萬億富翁，所以不必為他感到惋惜」。SpaceX的市值在週一單日崩跌4008億美元，創下美股史上第二高紀錄，不過，目前SpaceX的市值仍有將近2.04兆美元，排在全球第7大。有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）期下的方舟投資（ARK Invest），秉持別人恐懼我貪婪的原則，在週一逢低入場，加碼買入SpaceX的股票，單日增持約3250萬美元，加上之前持有的330萬股，伍德進一步擴大對SpaceX的押注，認為軌道資料中心有潛力成為改變規則的突破性創新變革。