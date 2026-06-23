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OHCA原因多 醫：腦出血或心血管問題都有可能

台大醫學院院長吳明賢今（23）日傳出到院前心肺功能停止（OHCA）送醫。而醫師指出，因為OHCA送醫的情況有很多，可能是心血管或腦血管問題，還有心律不整等。對於OHCA的急救時間，醫師強調「時間隔愈久、預後愈差。」吳明賢傳出凌晨因OHCA送醫，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣受訪時表示，廣義上來說，這是猝死的好發時間，「不一定是心肌梗塞」。醫師指出，可說OHCA常見的發生時間就是「清晨」。鐘伯欣提到，OHCA是一種狀態，基本上沒有什麼黃金時間，只要從發生到CPR間隔時間愈久，存活率愈低。而OHCA的好發時間，醫師則說，其實就是「冷熱交界明顯」的時段，像是清晨或轉至夜間、日夜溫差大等。若以心肌梗塞而言，主要氣溫變化劇烈時，鐘伯欣說，確實較容易有這類情形。鐘伯欣表示，不一定要嚴寒或酷暑，只要溫度改變大，就會好發突發性心律不整或猝死的狀況。鐘伯欣提到，因為OHCA的原因多，可能是腦血管、心血管問題或心律不整，包括腦梗塞、腦出血也都有可能。醫師提醒，平時對於自己身體狀況要多注意、三高嚴格控制，若男性超過40歲、女性超過50歲從未做過身體檢查，就會建議要進行身體檢查。若有頭暈目眩、頭痛、胸悶或覺得喘、呼吸困難等，鐘伯欣建議，應盡早就醫。鐘伯欣提醒，一旦發現身邊的人若突然倒下、沒有意識，可立即協助求救。鐘伯欣說，OHCA一個狀態，沒有所謂黃金時間，若發生到CPR中間隔時間愈久，存活率會愈低，預後也會愈差。不願具名醫師推估，目前吳明賢狀況可能不只是心肌梗塞、狀況可能更為嚴重，甚至連心導管不一定都有辦法完成，且也不見得所有心跳停止的患者裝了葉克膜，身體機能都可以完全恢復正常。而詳細情況仍有待家屬同意，醫院才能進一步說明。