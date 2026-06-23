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▲活動推出限量「檳榔笠鎖圈」及「植物槌染帆布杯袋」DIY體驗。（圖／高市府觀光局提供）

▲民眾可順遊旗山老街及周邊景點。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局廣受好評的「野趣東高雄」今年全面升級推出2.0版；串聯東高雄九區特色，自6月至11月推出音樂表演、特色市集、深度小旅行、旅宿優惠、DIY體驗、抽獎活動及溫泉優惠等豐富內容，打造最具山城魅力的慢旅品牌。首場大型活動「2026野趣東高雄－旗山音樂市集」將於7月4日、5日在旗山體育場熱鬧登場，邀集金曲歌王許富凱、尼布恩合唱團、尿布樂團等實力卡司接力演出，帶來連續兩天的音樂與美食盛宴。活動現場規劃超過40攤特色攤位。為回饋遊客支持，觀光局更加碼推出超值預購優惠；民眾只要在活動官網預購500元市集券，活動當天於服務台則可兌換價值600元的市集券，現賺100元加碼金。觀光局長高閔琳表示，今年推出的「野趣東高雄2.0」，不只是活動規模再升級，更展現觀光局推動永續旅遊與山城慢旅的成果。透過大型音樂市集與主題遊程雙軸並進，打破傳統單點旅遊模式，引導旅客深入探索東高雄各區特色。今年活動特別規劃六大主題、共20梯次深度小旅行，包括深受旅客喜愛的「尋蹤神秘岩雕」、「雲端職人」、「山城職人」、「山城藝境」、「茂桃漫遊」等特色遊程，帶領民眾從文化、生態、產業及職人體驗等面向認識東高雄。觀光局表示，本次活動邀集超過40家東高雄特色品牌與攤商，涵蓋農特產品、文創手作、風格餐車及在地人氣美食。現場更規劃「慢旅手作體驗區」，兩天分別推出限量「檳榔笠鎖圈」及「植物槌染帆布杯袋」DIY活動，並規劃東高雄九區特色商品展售專區，每日精選特色農特產品進行舞台推廣與互動活動。為鼓勵旅客深入探索東高雄，活動期間憑東高雄合法旅宿或露營場住宿證明，即可至服務台兌換100元市集券，每日限量100份；市集消費每滿100元可集1點，集滿6點還可參加抽獎。「2026野趣東高雄－旗山音樂市集」集結豐富多元的活動內容、音樂表演與在地美食，期待能讓特地前來的旅客一邊欣賞精彩演出、一邊品嚐高雄山城好味道。更多活動資訊、體驗報名及票券購買方式，請至「野趣東高雄」官方網站、「高雄旅遊網」官網、臉書及IG與「高雄GO！」APP查詢。