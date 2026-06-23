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台北市長蔣萬安拋出要在全市15條公車專用道推無人自駕公車，民進黨台北市長參選人沈伯洋則說，早在1個月前已提配套措施，台北市府回擊，沈提的市府已經早做。對此，沈伯洋今（23）日表示，無人公車不是首創，現在要討論的是無人公車背後需要的配套，請蔣萬安不要問A答B。沈伯洋下午與競選團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培出席「台北市大台南同鄉會核心幹部座談會」受訪直言，「講起來有點好笑」，無人公車不是首創，早在前台北市長柯文哲任內就已經測試過無人自駕公車，但無人公車背後需要的配套包含充電、變電所等，他早在1個月前就提出，請蔣萬安不要問A答B，針對無人公車的配套措施進行討論，否則情況會變得有點麻煩。沈伯洋提到，市府很多時候的回應，包含針對無人公車、內湖交通等，都是覺得做得很好，或者是把問題丟給中央，不然就是顧左右而言他，這並不是市民想聽到的，請蔣萬安針對事情討論，相信這沒有這麼困難，探討政策、讓北市更好，才是現在需要的方向。吳思瑤表示，顯然沈伯洋參選帶給蔣萬安非常大的壓力，蔣萬安的市政三步驟從「萬事問沈伯洋」、「萬事罵沈伯洋」變成「萬事學沈伯洋」，希望蔣萬安將心思回歸市政，避免提出各項政策時左支右絀、囫圇吞棗、漫不經心。