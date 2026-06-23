在全球科技業競相投入人工智慧（AI）競賽之際，美國科技巨頭甲骨文（Oracle）大幅精簡人力。根據公司最新公布的年度報告，甲骨文過去一年已在全球裁撤約2.1萬個工作職位，占總員工數約13%，公司更坦言，隨著AI技術持續導入營運流程，未來人力規模仍可能進一步縮減。
根據英國廣播公司（BBC）報導，甲骨文的年度報告顯示，截至2026年5月31日，甲骨文全球全職員工總數約14.1萬人，較去年同期的16.2萬人大幅減少約2萬1000人。
導入AI降低人力需求 公司坦言裁員恐持續
甲骨文在年報中指出，公司正積極將AI技術應用於各項業務與內部流程，而這些措施已經導致人力需求下降，未來也可能持續帶來裁員效應。甲骨文表示：「AI技術在營運中的部署已經造成、且未來可能持續造成員工數量減少。」
事實上，今年4月便有多名甲骨文資深員工在社群平台透露公司正進行大規模裁員，但具體規模直到此次年報公開後才首度曝光。
重組成本高達18億美元 人才流失成潛在風險
為執行組織重整與裁員計畫，甲骨文過去一個財政年度支出高達18億美元（約新台幣580億元）的資遣費及重組成本，遠高於前一年度的3.74億美元。
不過，公司也坦承，組織重整並非毫無代價。報告警告，大規模裁員可能導致部分專業人才流失，進而影響生產力與業務效率，對未來獲利能力造成潛在風險。
大舉押注AI基礎建設 攜手OpenAI與Meta搶市
近年來，甲骨文積極布局AI基礎建設市場，與OpenAI及Meta等AI龍頭合作興建資料中心，希望搶占生成式AI浪潮帶來的龐大商機。
根據先前報導，甲骨文今年計畫投入至少500億美元建設AI相關基礎設施，進一步擴大其雲端運算與資料中心版圖。
由全球知名富豪、共同創辦人兼技術長艾里森（Larry Ellison）領軍的甲骨文，正與其他科技巨頭展開激烈競爭，試圖在AI基礎建設市場取得領先地位。
科技巨頭同步縮編 AI投資與裁員潮並行
甲骨文的裁員動作也反映出科技產業的共同趨勢。隨著企業將大量資源投入AI領域，人力成本成為優先被壓縮的項目之一。
包括Amazon、Google及Meta等科技巨擘，今年合計預計投入約6500億美元發展AI技術與基礎建設。其中亞馬遜更宣布未來一年將投入2000億美元發展AI，規模居業界之冠。
然而，在大舉投資AI的同時，亞馬遜也已宣布將分階段裁減約3萬名員工。該公司高層去年曾在內部備忘錄中指出，AI正使企業創新速度遠超以往，因此組織必須變得「更精簡、更有效率」。
根據就業追蹤機構統計，過去一年全球科技業裁員人數已突破10萬人。有分析認為，隨著企業將資本持續轉向AI基礎建設與自動化技術，未來科技產業的人力結構恐將出現更深層的變化，AI投資熱潮與裁員潮同步發展的現象，短期內恐怕仍將持續。
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導入AI降低人力需求 公司坦言裁員恐持續
甲骨文在年報中指出，公司正積極將AI技術應用於各項業務與內部流程，而這些措施已經導致人力需求下降，未來也可能持續帶來裁員效應。甲骨文表示：「AI技術在營運中的部署已經造成、且未來可能持續造成員工數量減少。」
事實上，今年4月便有多名甲骨文資深員工在社群平台透露公司正進行大規模裁員，但具體規模直到此次年報公開後才首度曝光。
重組成本高達18億美元 人才流失成潛在風險
為執行組織重整與裁員計畫，甲骨文過去一個財政年度支出高達18億美元（約新台幣580億元）的資遣費及重組成本，遠高於前一年度的3.74億美元。
不過，公司也坦承，組織重整並非毫無代價。報告警告，大規模裁員可能導致部分專業人才流失，進而影響生產力與業務效率，對未來獲利能力造成潛在風險。
大舉押注AI基礎建設 攜手OpenAI與Meta搶市
近年來，甲骨文積極布局AI基礎建設市場，與OpenAI及Meta等AI龍頭合作興建資料中心，希望搶占生成式AI浪潮帶來的龐大商機。
根據先前報導，甲骨文今年計畫投入至少500億美元建設AI相關基礎設施，進一步擴大其雲端運算與資料中心版圖。
由全球知名富豪、共同創辦人兼技術長艾里森（Larry Ellison）領軍的甲骨文，正與其他科技巨頭展開激烈競爭，試圖在AI基礎建設市場取得領先地位。
科技巨頭同步縮編 AI投資與裁員潮並行
甲骨文的裁員動作也反映出科技產業的共同趨勢。隨著企業將大量資源投入AI領域，人力成本成為優先被壓縮的項目之一。
包括Amazon、Google及Meta等科技巨擘，今年合計預計投入約6500億美元發展AI技術與基礎建設。其中亞馬遜更宣布未來一年將投入2000億美元發展AI，規模居業界之冠。
然而，在大舉投資AI的同時，亞馬遜也已宣布將分階段裁減約3萬名員工。該公司高層去年曾在內部備忘錄中指出，AI正使企業創新速度遠超以往，因此組織必須變得「更精簡、更有效率」。
根據就業追蹤機構統計，過去一年全球科技業裁員人數已突破10萬人。有分析認為，隨著企業將資本持續轉向AI基礎建設與自動化技術，未來科技產業的人力結構恐將出現更深層的變化，AI投資熱潮與裁員潮同步發展的現象，短期內恐怕仍將持續。