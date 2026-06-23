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▲微風南京所處的環亞大樓，接下來將準備進行都更程序。（圖／記者許家禎攝）

微風集團旗下的「微風南京」營業面積大縮水！自4月底租約到期後，全面撤出3樓、4樓空間，一樓服務台也已經移到B1。微風集團也證實，該棟大樓「環亞大樓」正準備都更程序，因此在合約到期後，正式將空間還給富邦人壽，為了都更按照時程陸續做準備。不過好消息是，日本知名母嬰童裝品牌「西松屋」確定進駐微風南京2樓，預計在8月正式開幕。微風集團證實，微風南京所處的環亞大樓，接下來將進行都更程序準備，因此今年4月與房東富邦人壽租約到期後，決定不續約3樓、4樓，將空間還給富邦人壽為都更做準備。環亞大樓有超過40年歷史，目前內部包含微風南京、茹曦酒店，最大業主富邦人壽已於2024年9月送出都更申請案，預計2027年正式動工，工期估計長達10年。面對據點未來可能因都更而結束營運，微風集團表示，將持續評估新的展店據點；至於都更完成後是否重返原址，仍須視屆時的市場環境及商業條件，再進一步評估。微風南京近年持續調整營運策略，在營業面積縮減後也陸續進行櫃位改裝。其中，日本知名母嬰童裝品牌「西松屋」確定進駐微風南京2樓，不僅是品牌首度在北部設立實體門市，更一口氣承租近300坪空間，預計今年8月正式開幕。為迎接西松屋進駐，微風南京2樓原有的「Breeze Super 微風超市」已展開大規模改裝與搬遷，目前已移至地下2樓營運，調整後的超市空間約90坪。