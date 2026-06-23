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願意合掛鄭麗文看板？秦慧珠秒喊：綠的會檢舉

國民黨主席鄭麗文日前訪美行程爭議不斷，外界也開始關注她對地方選戰的影響力。近期更傳出，部分藍營地方參選人擔心形象受牽連，不願與鄭麗文合掛看板或邀請她站台，甚至被外界形容為「票房毒藥」。而同黨松山信義區議員秦慧珠被問及合掛看板話題，則是尷尬表示「會被檢舉⋯」，讓現場來賓紛紛笑了出來。面對相關傳聞，鄭麗文日前接受節目《中午來開匯》專訪時強烈駁斥「根本胡說八道」，更進一步解釋稱，因為自己是黨主席，跟她掛看板難免會怪怪的，應該要跟縣市長合掛才對。此外，鄭麗文也強調，自己到各地都受到支持者的擁戴，大家都非常熱情，「我是很有票房的」。不過，自家人恐怕也未必認同鄭麗文的說法，國民黨台北市議員秦慧珠日前受邀上節目，眾人正熱烈討論選舉看板相關規範，有來賓提問，若將秦慧珠與鄭麗文放在同一張看板上，但不涉及選舉號碼等元素，是否可以使用？主持人王乃伃也直球詢問：「這樣妳OK嗎？」秦慧珠先是露出一臉尷尬的表情，隨後扯出「你放了鄭麗文，馬上有人⋯⋯綠的就去檢舉你，你就會被拆掉。」在座來賓則紛紛笑了出來，連忙反駁「不會、不會」。相關片段被轉傳至社群平台後，也引發討論，有網友笑稱「敢放合照的勇者崇拜都來不及了怎麼會檢舉呢⋯⋯一定是幫擴的啊」、「沒一個敢吧，而且連她自己聽到都縮了」。