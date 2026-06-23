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桃園4隻緬因貓週末開放抽籤！衝動領養前檢視自身狀況

6月底開放認養4隻緬因貓名單登記認養資訊

▲6月27日開放認養緬因貓外觀。（圖／桃園市動物保教育園區）

▲6月27日開放認養緬因貓外觀。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲6月28日開放認養緬因貓外觀。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲6月28日開放認養緬因貓外觀。（圖／桃園市動物保護教育園區）

可愛毛小孩都在等待一個家！桃園市政府動物保護處的動物保護園區，將在6月27日、28日舉辦4隻品種緬因貓的抽籤認養活動，這些小可愛是在6月18日入園，已經是成年個體，由於動保案件尚未結案，因此領養者需填切結書，同時也需要審視自身經濟能力，才能給予牠們往後貓生最大保障。桃園市政府動物保護處的動物保護園於6月18日收容4隻品種緬因貓成貓，4隻都是成年母貓，並預計分別於6月27日、28日開放抽籤認養。不過，緬因貓除了身價昂貴之外，牠們作為大型貓，成年體重可以輕鬆達到 7 至 10 公斤以上。緬因貓食量也是一般貓咪的 2 到 3 倍起跳，每月的伙食開銷相當可觀，還要考量後續潛在的龐大醫療費用。既然愛牠，就必須給予穩定且高品質的照顧！因此，在被緬因貓的可愛模樣迷倒、想衝動認養帶回家之前，飼主們務必先冷靜審視自身的條件是否能滿足照護條件。桃園市動物保護教育園區認養現場，除了品種緬因貓之外，還有許多米克斯小可愛也都在等待著愛牠們的主人！抽籤日期：6月27日（週六）、28日（週日）地點：桃園市動物保護教育園區認養資格：因未結案需填切結書。晶片號碼：700020220003184毛 色：花性 別：母入園體型：大型(6個月以上已能絕育，體重約4~8公斤)晶片號碼：700202305000944毛 色：灰性 別：母入園體型：大型(6個月以上已能絕育，體重約4~8公斤)晶片號碼：700202305000956毛 色：灰性 別：母入園體型：大型(6個月以上已能絕育，體重約4~8公斤)晶片號碼：900073000691152毛 色：灰性 別：母入園體型：大型(6個月以上已能絕育，體重約4~8公斤)