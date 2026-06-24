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崇友昨（23）日召開股東常會，通過2025年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並決議配發每股5.3元現金股利，創歷年新高，配發率達81.29％，配發率已連續9年逾七成。依照昨日收盤價119元計算，現金殖利率4.45％。崇友表示，受惠在新梯、汰舊換新與維修保養三大業務穩健推進下，整體營運表現延續良好成長動能，2025年營收達60.21億元，年增9.74％，隨著訂單結構持續優化、成本控管效益發揮，推升毛利率提升至32.52％，稅後淨利達11.54億元，年增16.77％，每股稅後盈餘6.52元，年增16.85％，帶動集團整體獲利表現已連續四年接連刷新歷史新高。展望未來營運，崇友持審慎樂觀看法。目前整體在手訂單仍站穩百億以上水準，有助於奠定未來營運良好前景。崇友針對旗下三大主力業務布局方面，除針對新梯市場深化結合智慧綠建築應用，完善供應鏈管理及自製率以滿足大型工程專案工料管理；其次，汰舊換新市場則將積極爭取自有品牌及他廠舊梯更新需求，第三，維修保養業務將持續擴大物聯網雲端監控系統連網規模，落實預防保養，提供更即時且高品質之售後服務。