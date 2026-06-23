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讚吳明賢真性情 石崇良：有俠客心腸的良醫

台大醫學院長吳明賢今（23）日病危送醫。衛福部長石崇良震驚表示，自己前2天才和對方一起吃飯，那時候都沒有異樣，上午聽到消息時，甚至以為是不是同名同姓，也希望大家可以為他集氣。對於吳明賢今日OHCA送至台大醫院救治，石崇良今日表示，自己前2天、端午節時才與對方一起吃飯，當時完全沒有異樣。據了解，吳明賢疑似心肌梗塞，目前仍在加護病房治療，尚未脫離危險期。而同為台大醫師出身的石崇良透露，自己認識對方相當久，當住院醫師時，吳明賢是內科總醫師。他說，彼此的關係像學長、學弟，又像師生一般。石崇良說，吳明賢非常真性情，有什麼就說什麼，不會藏話，「有俠客心腸的良醫」，沒聽說他身體有什麼異狀，「早上聽到的時候還想說有沒有搞錯，是不是同名同姓，怎麼會這樣？」也盼大家能為吳明賢集氣。