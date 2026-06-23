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預言熱度延續至2028大選！鄭麗文：民進黨知道這能嚴重撼動他們

保守模式將流失優勢！鄭麗文舉侯友宜為例：路線模糊美國也沒給好處

國民黨主席鄭麗文上任後力推親中路線，引發黨內憂心可能衝擊年底地方選舉及2028年總統大選。對此，鄭麗文今（23）日接受廣播節目主持人唐湘龍專訪時強力反駁，澄清「鄭麗文路線」絕非年底選舉的負債，而是非常大的資產，並直言「鄭麗文現象」影響非常巨大。鄭麗文認為，自己的和平路線讓兩岸出現曙光，進而吸引更多支持者，這對國民黨而言是「巨大的利多」。她指出，這種支持熱度不僅有利於2026年地方九合一選舉，甚至還會延續到2028年大選。面對綠營的猛烈攻勢，鄭麗文自信表示：「不然民進黨為何這麼怕我？」她分析，民進黨就是知道鄭麗文現象對他們有非常嚴重的撼動，否則何必大張旗鼓、卯足全力每天修理她？因此她對國民黨年底選情仍持審慎樂觀態度。針對黨內因大罷免獲勝而流於保守、認為不犯錯就能贏的氛圍，鄭麗文直言「一旦進入這模式，優勢會一直流失」。她強調自己偏偏不安於現狀，要在風險最高的兩岸關係上做出重大突破，黨內感到不安很正常。她更以代表國民黨參選總統的侯友宜為例，指出美國不會因為路線模糊就給予較好的選舉空間。唐湘龍追問：「你的意思是侯友宜在路線上已經夠不親中了？」鄭麗文隨即點頭回應「對對」，並贊同唐湘龍所說的，侯友宜並沒有因此在選舉與美國評價中「討到好處」，完全沒有。