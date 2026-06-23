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▲節目中，張凌赫在遊戲的懲罰環節自爆沒有腿毛。（圖／翻攝自我們的宿舍微博）

▲張凌赫小腿光滑白皙，看似沒有一根腿毛。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）

28歲中國男神張凌赫耕耘影視圈6年，交出《蒼蘭訣》、《度華年》、和《逐玉》等劇集代表作，同時也活躍綜藝領域，他近日在實境節目預告中，因為成了遊戲輸家必須拔腿毛以示懲罰，沒想到，男神當場大喊自己「沒有腿毛」，讓關鍵字登上微博熱搜，粉絲也翻出偶像過往的照片，發現張凌赫的腿果真是光滑無瑕的美人腿。陸綜《我們的宿舍》今（23）日發布最新預告，其中一段何炅、丁程鑫、沈夢辰、海濤、張凌赫和楊迪等人圍在桌子前玩翻牌遊戲，怎料，輸家張凌赫面臨「猛拔5跟腿毛」的懲罰環節，只見他無奈地把牛仔褲拉起，露出纖細又白皙的小腿，瞪大眼睛哀號：「我沒腿毛！」預告釋出後，「張凌赫我沒腿毛」關鍵字立刻登上微博熱搜榜，粉絲紛紛表示：「沒有腿毛手還長，真是女媧精心捏出來的了」、「雄性激素太少」、「連手毛也沒吧？手臂看起來白皙到反光的程度」、「張凌赫太可愛了」、「我也想沒腿毛」、「凌赫皮膚真好啊，本女生都羨慕了！」另有粉絲想起2024年某一次拍攝工作，工作人員形容張凌赫除了小腿上有些拍戲留下的傷痕，儼然是「一個玉人」（意指容貌俊秀的人），印證了他天生腿毛稀少的特質，還有粉絲翻出男神穿短褲入鏡的照片，發現張凌赫的小腿潔白發光，一根毛都沒有，猜測也有可能是做了激光脫毛等體毛的管理。