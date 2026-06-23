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被指為韓股崩跌原因之一

韓國股市今（23）日遭遇黑色星期二，KOSPI指數盤中重挫觸發全面暫停交易的熔斷機制，但恢復交易後依舊無法止跌，最終收在8203.84點，單日跌幅達9.99％，跌掉910.71點創下韓股史上最大跌點，反映市場風險情緒急速升溫。對此，有看法認為韓國國會議員今早放出推動針對股票、房地產等「未實現收益」課稅的主張，也是帶崩股市的原因之一。根據《韓聯社》報導，韓國共同民主黨、進步黨、社會民主黨等跨黨派國會議員今早在國會舉辦稅制改革論壇，核心主張是推動稅制改革，即根據經濟能力而非收入形式徵稅，股票與房地產等投資資產的未實現收益，亦納入在課稅範圍之列。韓國國家財政研究所高級研究員李相敏指出，若課稅僅發生在資產變現時點，納稅人將惜售以規避或延遲納稅，形成「凍結效應」，阻礙資本向更高效率領域流動。雖然這只是在國會論壇拋出的構想，距離真正成為法律上路還有很長距離，論壇上關於實務上該如何實施也有諸多不同看法，然而，對股票未實現收益課稅的主張，顯然對已在承壓的韓國股市造成進一步崩跌的連鎖反應。韓媒《Newsis》報導指出，中東局勢雖有波折但總體正在緩和，國際油價持續走低，美股主要指數漲跌互現，與韓股關係密切的費城半導體指數是上漲的，所以，韓股今日創下史上最大跌點，讓不少韓國投資人直呼不敢相信，難掩困惑。專家指出，多種因素疊加導致了韓股暴跌，包括半導體股飆升後的獲利回吐、美光科技財報發布前的謹慎情緒，以及對美國聯準會進一步收緊貨幣政策的擔憂等等。另外，韓國監管機構本週一宣布加強對於槓桿ETF的監控，國會欲對未實現收益課稅，均使得市場情緒不安。