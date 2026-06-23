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澎湖縣長陳光復於今年農曆過年之際，在行程中不慎跌倒，造成頭部重創，至今仍在住院。民進黨上週拍板由妻子吳淑瑾代夫出征。對此吳淑瑾今（23）日發文表示，對陳光復而言，自己就是執行長，也是陳光復的另一隻眼、安全感的來源。兩人不是來自政治世家，沒有家族政治、世襲捷徑，只是從年少相依為命、白手起家的兩個人，即使現在陳光復倒下了，自己依然是和丈夫既互補又獨立的驅動力量，「是奮力鮭魚返鄉澎湖的第一代遊子」。吳淑瑾回憶，與丈夫過去是兩個相互扶持的少年，在民國70年結婚。結婚後2個月丈夫決定參選高雄市議員選舉，獨眼龍的造型引起轟動，可惜高票落選；4年後再次參選，當選並且連任。吳淑瑾表示，丈夫當選議員後自己便辭去9年的幼教工作，一肩扛起服務處選民服務的工作，包括市民陳情、民意蒐集、拜訪案家、公共政策座談、市政議題溝通擬定等，與戮力問政的陳光復，並肩同行做好市議員的工作。吳淑瑾提到，陳光復在議會表現突出，尤其民國77年揭發高雄市政大樓弊案，聲名大噪。同年9月抗議監察院老賊放過高雄市長蘇南成、抗議監察院已死，於是在監察院前絕食抗議、燒冥紙，不久被捕，關進土城看守所，之後被判刑10個月，進入高雄大寮監獄服刑。當時以為將喪失議員資格，決定由她來參選，當時洗好100張大頭照，已準備參選登記及製做文宣。後來律師湯金全協助以《地方自治法》解釋，陳光復若當選，10個月服刑期滿後，進高雄市議會再補宣誓便可完成市議員資格了，在驚濤駭浪中陳光復高票當選連任市議員。吳淑瑾也提到，相識以來，陳光復總把「吳淑瑾」3個字連名帶姓掛在嘴邊，每天要喊幾十遍。對陳光復而言，自己是執行長，也是陳光復的另一隻眼、安全感的來源。陳光復總是說，最能捉住他的神韻，在那風起雲湧的80和90年代，自己是他最信賴的攝影師，雖然我的個子小，卻是矯健的行動派，跟記者搶位置拍照的膽識還是有的，記錄著陳光復從政的身影。吳淑瑾說，市議員後改換跑道，陳光復競選立法委員，也順利當選及競選連任。時光在每天忙碌的處理在地選民服務、國會辦公室運作、中央與地方公共事務與政策的搜集溝通等度過，件件皆需協調推動，兩人不僅是至親家人，更是一起工作成長的夥伴。吳淑瑾提到，到了2000年兩人抱著尋根的信念，帶著2個女兒，回到陳光復的故鄉澎湖，參選2001年澎湖縣長選舉。首次參選縣長落敗，很多人都說選輸就會離開澎湖了，但是沒有，反而在故鄉定居下來。2005年參選再度落敗，直至2014年當選縣長、2018年連任失敗、2022年再戰，再度當選縣長。這20多年來從政之路起伏，但沒有離開、沒有落跑、沒有放棄繼續服務鄉親的行動，一戰再戰，熬過長期落選的考驗，打破許多的不看好，「證明我們身上流著故鄉魂，根留澎湖，這裡就是我們的家」。吳淑瑾表示，自己從小沒有一個完整的家，幾乎流離寄居在不同家庭之間，陳光復的家鄉就是自己的家鄉。兩人不是來自政治世家，沒有家族政治、沒有世襲捷徑，只是從年少相依為命、白手起家的二個人。都沒有顯赫的父執輩或有財有勢的背景，「我倆都來自窮苦家庭，因此更知眾生的苦難」。最後吳淑瑾說，即使現在陳光復倒下了，自己依然是和他既互補又獨立的驅動力量，「是那些奮力鮭魚返鄉澎湖的第一代遊子」。