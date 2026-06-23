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▲《復仇者聯盟：末日崛起》外洩的畫面中，只見首代美國隊長史蒂夫羅傑斯（左二）拿著雷神之鎚，現任的山姆（右一）手上才有盾牌，暗示山姆的正牌地位。（圖／翻攝自Sammys collectable toys hall YT）

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▲《X戰警》的隊長獨眼龍，也會是《復仇者聯盟：末日崛起》的焦點英雄之一。（圖／翻攝自Sammys collectable toys hall YT）

預計今年底上映的全球矚目漫威巨片《復仇者聯盟：末日崛起》，驚傳片段外洩上網，而且包括英雄集結大混戰的場面，讓漫威緊急要求下架。有網友認為，這反而更證實了內容的真假，在這些畫面中，只見兩代美國隊長、雷神索爾、尚氣以及《X戰警》的獨眼龍、藍魔鬼、金牌手等聯手抗敵，現任美國隊長山姆手上才拿著盾牌，前任史蒂夫羅傑斯握著索爾的其中一把鎚子，暗示目前山姆才是正宗。《復仇者聯盟：末日崛起》是現階段漫威英雄影片的完結篇上半部分，小勞勃道尼回歸扮演末日博士，將在本集中盛大登場，預期也將讓英雄一方付出慘痛的代價，漫威新舊英雄將聯手對抗這位超級大反派，將是哪些人加入、什麼樣的組合，已經讓粉絲猜測不已。不過日前疑似外洩的畫面中，看到兩代美國隊長、雷神索爾、獨眼龍、金牌手、尚氣、藍魔鬼等聯手，粉絲直呼：「等不及看正片！」兩位美國隊長的武器更藏著玄機。眾所皆知，美國隊長的招牌配備就是手上的盾牌，能夠作為防禦工具，也能將之擲出作為攻擊的武器，在克里斯伊凡扮演的史提夫羅傑斯於《復仇者聯盟：終局之戰》交棒、退休後，盾牌的主人就變成安東尼麥基飾演的山姆，雖然觀眾對於現任隊長的信服程度遠不及上一代，漫威在《復仇者聯盟：末日崛起》也把克里斯伊凡召回再扮史蒂夫羅傑斯，卻讓他改拿雷神索爾之鎚，盾牌還是牢牢抓在山姆的手中。《復仇者聯盟：終局之戰》最膾炙人口的片段之一，就是史蒂夫羅傑斯竟然能抓住雷神之鎚，曾讓不少觀眾在戲院裡歡呼，而第5集延續此設定，讓他使用雷神之鎚，雷神索爾則改拿戰斧，並沒有違背之前的劇情描述。此外，在《復仇者聯盟：終局之戰》後才被介紹的尚氣，直接和《復仇者聯盟》首代英雄聯手，也突顯出他在新一代英雄中的重要地位。另一讓粉絲興奮的焦點在於《X戰警》回歸漫威，獨眼龍、藍魔鬼等也加入，尤其過往的《X戰警》片集對於身為隊長的獨眼龍，向來不曾用心刻畫，淪為大配角，這一次回到漫威自家，光是目前關於此角的畫面內容，都讓粉絲大為振奮，認為獨眼龍極有可能終於發揮應有的光芒，對於《復仇者聯盟：末日崛起》更期待。《《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日全台上映。