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少子化危機拉警報，民進黨台北市長參選人沈伯洋推出「家庭一站通」育兒政見，12行政區各設1處據點，成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症，且6個月至未滿7歲學齡前孩童，每週可享最多4小時的免費臨時托育服務，讓家長每週都有固定的喘息時間和空間，形成一般性需求，同時再加碼2大免費措施，包含增加育兒家長的心理諮詢服務次數，並針對未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務提升至6次。沈伯洋下午與競選團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤、議員簡舒培出席「台北市大台南同鄉會核心幹部座談會」。針對「家庭一站通」育兒政見，沈伯洋說，「家庭一站通」考量各縣市依法設有「家庭教育中心」，但北市目前只有一處，因此希望擴大為每行政區設立一處據點，並成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症；他說，為減少家長育兒的孤單感並提供喘息空間，滿6個月至未滿7歲學齡前孩童，每週可享最多4小時的免費臨時托育服務，預計將有近10萬名孩童家長受惠。媒體提及，國民黨議員詹為元認為，臨時托育是家長的緊急需要，擔憂週週臨托會變為建制化、常態化，有點奇怪。沈伯洋表示，過去普遍將臨托視為緊急需要，但在現代社會中則已逐漸成為許多家庭的日常需求，市府也有責任回應，提供家長每週固定的喘息時間與空間，可避免家長因育兒減少社交活動長期衍生的心理困境，當家長能獲得適度支持、擺脫孤單育兒的處境，長期也可促進經濟活絡。沈伯洋並拋出加碼2大免費措施，包含照顧家長的身心，中央補助每年免費3次心理諮詢服務，北市再加碼育兒家長的免費次數；市府針對育有未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務最多4次，指導項目包括洗澡餵奶技巧、餐點預備、急救技巧、居家環境安全與家務指導等，為加強對新手父母的支持，提升至6次。沈伯洋競選辦公室強調，「家庭一站通」育兒政見將採階段式推動，全面盤點台北各行政區的托育資源，整合現有托育據點、居家托育服務及未來新設據點，打造更完整的育兒支持網絡，同時強化教保服務人員的勞動權益與工作環境，因為照顧好照顧者，讓家長多一份安心，也多一些喘息空間，而少子化議題需要長期投入與系統性支持，未來詳細的五大政見將於8月起陸續公布，向市民說明具體規劃。除了提出育兒政見，沈伯洋也談到用人哲學，若當選組成市府團隊也將以專業能力而非政黨背景作為用人標準，尊重專業的同時，也要求內閣成員勇於反映民意、敢於表達意見，面對施政缺失，只要做錯就應立即坦承並改進，讓市民清楚了解問題所在與改善方向，避免資訊層層阻隔，甚至讓決策者誤以為運作良好，阻礙市政發展。此外，沈伯洋在參與台北市大台南同鄉會核心幹部座談會時表示，台北市已經停滯太久，他是土生土長的台北人，羨慕其他城市這幾年的突飛猛進，很多人應該也可以感受到台北的城市脈動已經消失了，台北要進入「首都2.0」，也要向台南學習，建立更有歷史文化底蘊的景點。沈伯洋指出，台北有很多要向台南學習之處，如台南的神農街、林百貨及老屋欣力，尤其林百貨的興起更是台南的商圈重要象徵，反觀台北，以文山區景美商圈為例，不僅具備深厚的歷史文化底蘊，也擁有近山的特色，從國際觀光角度看待，完全具備發展成觀光熱點的潛力，卻因長期以來缺乏整體性的規劃與發展策略而導致停滯；他說，台南盛產農產品，台北作為首善之都，不僅是重要的產銷中心，和台南有很強的連結，也有行銷的資源要互相合作。