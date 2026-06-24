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▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店宣布，「邵中餐廳」陳武鴻副主廚（左）與「饗沐全日自助餐廳」郭柏伸副主廚（右），雙雙榮獲2026亞太美食大賞精英名廚獎項。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

自助餐廳吃晚餐 每桌送「買一送一」回饋券

▲「邵中餐廳」有多道招牌料理，圖為「潭香八珍魚首御品佛跳牆」。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

台北車站智選假日酒店推大稻

漫遊住房 每晚2280元起

▲臺北車站智選假日酒店即日起至9月28日，推出「大稻埕漫遊住房專案」，最低每房每晚2280元+15.5%。（圖／臺北車站智選假日酒店提供）

位於日月潭的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，迎來開幕二週年，近日並推出兩週年優惠，「饗沐 全日自助餐廳」推出消費者於晚餐時段用餐，；而住房方面亦推出，每日22:22於官網限量開賣。日月潭力麗溫德姆溫泉酒店表示，開幕以來，以「國際品牌 × 在地文化」為發展核心，將溫德姆國際服務標準、邵族文化特色與日月潭自然景觀融入旅宿體驗。今年不僅通過交通部觀光署五星級旅館評鑑，此外，「邵 中餐廳」陳武鴻副主廚以及「饗沐 全日自助餐廳」郭柏伸副主廚雙雙獲得精英名廚殊榮。迎接二週年，酒店同步推出周年回饋活動。「邵 中餐廳」推出「雙載盛宴 龍耀日月潭」主題餐飲活動，結合龍蝦料理、壽星禮遇與限定優惠。「饗沐 全日自助餐廳」更是推出晚餐消費回饋方案，於晚餐時段用餐，每桌即贈平假日適用的「買一送一」回饋券一張。住房方面亦推出指定日期第二晚加價2222元續住專案，每日22:22於官網限量開賣。迎接暑假旅遊旺季，溫德姆酒店亦規劃多元親子與度假體驗活動。魯魯札札咖啡親子館推出「小小廚師 Cooking Class」、DIY手作課程及夏季旬味料理等豐富內容，讓孩子透過動手體驗累積旅行回憶。至於臺北車站智選假日酒店則是宣布，即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」，最低每房每晚2280元+15.5%，除了可大啖翌日早餐，每房再額外加贈2張「大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券」面額50元，集結近20家特色餐飲品牌。