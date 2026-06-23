高雄市政府海洋局自即日起，全面啟動廢棄漁網回收再利用計畫，並以換禮券活動，來鼓勵漁民回收廢棄漁網，期淨零減碳顧海洋，減少廢棄漁網對海洋生態的衝擊。
高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局於今(115)年持續與海洋委員會海洋保育署、高雄市各區漁會攜手合作，自即日起正式啟動廢漁網回收再利用計畫，以減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境的衝擊，歡迎漁民朋友踴躍將閒置不用的廢棄漁網拿來回收，共同為海洋資源的永續發展貢獻心力。
石慶豐說，高雄市政府海洋局為鼓勵漁民落實環保，漁民只要將廢棄漁網依規定處理並秤重登記，每滿10公斤即可兌換100元商品禮券，為確保所有漁民均有公平參與的機會，每人最高收購量以400公斤為限，活動數量有限，換完為止，請漁民朋友務必把握機會。
石慶豐並說，各區漁港回收時間及地點為，南區漁港包括旗津、旗后、小港臨海新村、鳳鼻頭及中芸漁港，訂於7月8日回收，北區漁港回收點包括興達、永新、彌陀及蚵子寮漁港，訂於7月9日回收，今年會先行收購刺網，漁民朋友只要在指定回收日，將經過處理去除石頭、珊瑚礁、鉤子、垃圾等雜質後的廢棄漁網(原附於漁網之配件可接受回收，但應分別包裝不可混雜於漁網中)，打包拿到漁港所在地漁會指定地點秤重登記。
石慶豐指出，高雄市政府海洋局為串聯循環經濟鏈，提高海洋廢棄物循環再利用的比例、減少廢棄漁網焚化，除將該批廢棄漁網標售予有意願回收之業者再利用，在回收作業現場開放藝術工作者、務農者或學術單位等有意願者可免費索取，賦予廢棄漁網新生命及新用途，有意者可洽詢作業日期及時間事先預約。
另外，海洋局針對國小學童預計辦理2場廢漁網再利用工作坊，期盼藉由手作與體驗，讓學子深入瞭解海廢對環境的影響，並培養對海廢藝術創作的興趣，間接讓海洋廢棄物重獲新生，期盼透過多元化的廢漁網回收再利用方式，公私協力，攜手達成潔淨海洋、永續高雄的美好目標。
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石慶豐指出，高雄市政府海洋局為串聯循環經濟鏈，提高海洋廢棄物循環再利用的比例、減少廢棄漁網焚化，除將該批廢棄漁網標售予有意願回收之業者再利用，在回收作業現場開放藝術工作者、務農者或學術單位等有意願者可免費索取，賦予廢棄漁網新生命及新用途，有意者可洽詢作業日期及時間事先預約。
另外，海洋局針對國小學童預計辦理2場廢漁網再利用工作坊，期盼藉由手作與體驗，讓學子深入瞭解海廢對環境的影響，並培養對海廢藝術創作的興趣，間接讓海洋廢棄物重獲新生，期盼透過多元化的廢漁網回收再利用方式，公私協力，攜手達成潔淨海洋、永續高雄的美好目標。