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▲高雄市政府海洋局局長石慶豐盼漁民朋友踴躍將閒置不用的廢棄漁網拿來回收，共同為海洋資源的永續發展貢獻心力。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局鼓勵漁民回收廢棄漁網，歡迎漁民朋友踴躍將閒置不用的廢棄漁網拿來回收，共同為海洋資源的永續發展貢獻心力。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局鼓勵漁民回收廢棄漁網，歡迎漁民朋友踴躍將閒置不用的廢棄漁網拿來回收，共同為海洋資源的永續發展貢獻心力。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局自即日起，全面啟動廢棄漁網回收再利用計畫，並以換禮券活動，來鼓勵漁民回收廢棄漁網，期淨零減碳顧海洋，減少廢棄漁網對海洋生態的衝擊。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局於今(115)年持續與海洋委員會海洋保育署、高雄市各區漁會攜手合作，自即日起正式啟動廢漁網回收再利用計畫，以減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境的衝擊，歡迎漁民朋友踴躍將閒置不用的廢棄漁網拿來回收，共同為海洋資源的永續發展貢獻心力。石慶豐說，高雄市政府海洋局為鼓勵漁民落實環保，漁民只要將廢棄漁網依規定處理並秤重登記，每滿10公斤即可兌換100元商品禮券，為確保所有漁民均有公平參與的機會，每人最高收購量以400公斤為限，活動數量有限，換完為止，請漁民朋友務必把握機會。石慶豐並說，各區漁港回收時間及地點為，南區漁港包括旗津、旗后、小港臨海新村、鳳鼻頭及中芸漁港，訂於7月8日回收，北區漁港回收點包括興達、永新、彌陀及蚵子寮漁港，訂於7月9日回收，今年會先行收購刺網，漁民朋友只要在指定回收日，將經過處理去除石頭、珊瑚礁、鉤子、垃圾等雜質後的廢棄漁網(原附於漁網之配件可接受回收，但應分別包裝不可混雜於漁網中)，打包拿到漁港所在地漁會指定地點秤重登記。石慶豐指出，高雄市政府海洋局為串聯循環經濟鏈，提高海洋廢棄物循環再利用的比例、減少廢棄漁網焚化，除將該批廢棄漁網標售予有意願回收之業者再利用，在回收作業現場開放藝術工作者、務農者或學術單位等有意願者可免費索取，賦予廢棄漁網新生命及新用途，有意者可洽詢作業日期及時間事先預約。另外，海洋局針對國小學童預計辦理2場廢漁網再利用工作坊，期盼藉由手作與體驗，讓學子深入瞭解海廢對環境的影響，並培養對海廢藝術創作的興趣，間接讓海洋廢棄物重獲新生，期盼透過多元化的廢漁網回收再利用方式，公私協力，攜手達成潔淨海洋、永續高雄的美好目標。