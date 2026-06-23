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房市受政策打炒房影響，買氣持續低迷，不少建商開始將資金轉向股市操作。皇翔建設（2545）近年積極布局台股，昨（22）日再度公告，買進國巨*300張股票，每股平均價格1071.91元，交易總金額約3.21億元，投資目的為提升資金運用效益。根據公開資訊觀測站資料，皇翔近年持續加碼電子權值股，自2020年航運股熱潮起便投入股票市場，近兩年則聚焦台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）及國巨（2327）等個股。最新公告顯示，公司此次斥資約3.21億元買進國巨300張，顯示持續看好電子產業後市。若以6月公告內容觀察，皇翔已9度公告買進股票，包括台積電、聯發科、台達電及國巨等；同時也積極調節持股，處分旺宏（2337）、聯發科、台積電、台達電及南亞科（2408）等股票。其中，處分台積電獲利約3940萬元、旺宏1869萬元、聯發科2305萬元、台達電1590萬元、南亞科6111萬元，截至22日，6月累計實現獲利約1.58億元。皇翔日前於股東會也揭露投資成果，截至今年5月底，公司已完成27筆股票處分交易，累計處分利益約9.48億元，不僅超越去年全年稅後淨利，也反映近年業外投資績效亮眼。展望今年營運，皇翔表示，房市仍受政策因素影響，市場觀望氣氛濃厚，不過公司仍規劃推出總銷約240億元的新建案；至於業外投資策略，現階段仍將以短線操作為主，透過靈活調節持股提升資金運用效率。