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▲自6月24日至7月7日期間到7-11領取包裹，不論常溫或冷凍包裹，取貨每筆皆可免費獲得5元7-11購物金。（圖／7-11提供）

▲7-11消暑優惠，現調茶飲有愛文芒果雪酪冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）

▲全家哈根達斯自明日起買6送6，雪糕／迷你杯最低下殺65元。（圖／全家提供）

7-11又來發錢了！新一波取件優惠自6月24日至7月7日登場，每一個包裹就可領取5元，活動限14天，預計共發出千萬元購物金。此外，7-11門市指定日期還有黃金蕎麥茶買2送2、愛文芒果雪酪冰沙2杯120元；操作ibon租借行動電源，每小時15元，輸入優惠碼第一小時半價優惠。618電商購物節下單，並且選7-11取貨的消費者注意了！自6月24日至7月7日期間到7-11領取包裹，不論常溫或冷凍包裹，取貨每筆皆可免費獲得5元7-11購物金，每日限量60萬筆，連續14天預計發出總價值超過千萬元購物金，購物金可使用到7月10日。要記得到門市取件需要主動報會員，序號會存進OPENPOINT APP，購物就可以抵用，不過要注意單筆最多提供5組序號，若要領取6個包裹，建議分批領取。此外，進入暑假出遊高峰，全台ibon行動電源租借服務持續不間斷，租借每小時15元，即日起至12月31日止租借時輸入優惠代碼【ibon】，享第一小時半價優惠，據點遍布全台超過7200家門市，且可A店租、B店還。◾黃金蕎麥茶買2送2◾冰淇淋紅茶第二杯10元珍芭雷夢青/烏龍系列買2送2◾愛文芒果雪酪冰沙2杯120元◾愛文芒果冰青茶2杯120元◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元（至9月1日）全家自6月24日起至6月30日哈根達斯雪糕／迷你杯任選買6送6，相當於12件只要774元，平均單件不到65元，不管是濃郁系巧克力、清爽果香系，還是經典迷你杯通通任你選；7-11則是6月26日至30日活動開跑。此次活動共有26款口味可任選搭配，包括：◾雪糕系列（9款）夏威夷脆果仁、岩鹽焦糖、草莓柚子脆皮、比利時黑巧克力、抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥。◾迷你杯系列（17款）藍莓、仲夏野莓、焦糖奶油脆餅、蘭姆葡萄、提拉米蘇、草莓麻糬、巧克力布朗尼、香草、草莓、夏威夷果仁、抹茶、芒果、巧克力、淇淋巧酥、焦糖布蕾起司蛋糕。