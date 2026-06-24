有正確的理財觀念很重要，一位23歲男子透露，自己媽媽在他18歲時，就帶他去開證券戶，他也把在大學時期打工賺的閒錢，通通投入股市當中，累積了10張日電貿（3090），近期台股大漲，讓他總資產來到336萬元，好奇大家如果突然有這筆錢，會怎麼使用？擁有多年金融背景、CSIA證券分析師證照的阿宅地產顧問蕭大立曾表示，正確投資觀念應該是「當老闆」，而不是賺價差。
累積10張日電貿 資產默默翻3倍
原PO在Dcard發文分享，今年自己即將滿23歲，在他18歲的時候，就被媽媽帶去開證券戶，並告訴他投資的重要性，媽媽也跟他說，日電貿（3090）這間公司配息不錯，可以買這間公司的股票，所以大學時期，他將打工賺來的閒錢投入股市中，默默累積到10張日電貿。
近期台股高漲，讓原PO資產翻了3倍，上個月原PO賣掉一張日電貿後，總資產還有336萬元，最近原PO在考慮是不是要停利，但是自己也沒有什麼物欲，如果突然有這筆錢也不知道要做什麼，「好奇大家如果突然有這些錢會怎麼使用？」而日電貿過去6個營業日收盤價漲幅高達38.34%，22日被證交所列入注意股，6月23日至7月8日開始12個交易日處置措施，並採20分鐘分盤撮合一次，日電貿23日收盤302.5元，下跌33元，跌幅9.84%。
專家教投資原則 應把自己當老闆
許多人看到原PO分享紛紛表示，「我覺得你媽的想法很好，將來這些錢無論你需要在哪些地方使用，都不會讓你為錢而煩惱」、「沒有幹嘛就放著啊，放久一點，未來有更多事可以做」，不過也有人質疑這篇文章的真實性，「只有金額沒有對帳單，割的就是信的這種文章的韭菜」。
阿宅地產顧問蕭大立曾表示，買股的正確觀念應該是要把自己當成「老闆」，而不是把買股當成賺價差，如果你是一家賺錢公司的老闆，不會在公司經營上軌道、賺了一點錢時，就把公司賣掉， 所以只要這間公司能持續給你帶來利潤、前景看好，短期市場營收以及股價漲跌，都不應該影響老闆持續經營。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文分享，今年自己即將滿23歲，在他18歲的時候，就被媽媽帶去開證券戶，並告訴他投資的重要性，媽媽也跟他說，日電貿（3090）這間公司配息不錯，可以買這間公司的股票，所以大學時期，他將打工賺來的閒錢投入股市中，默默累積到10張日電貿。
近期台股高漲，讓原PO資產翻了3倍，上個月原PO賣掉一張日電貿後，總資產還有336萬元，最近原PO在考慮是不是要停利，但是自己也沒有什麼物欲，如果突然有這筆錢也不知道要做什麼，「好奇大家如果突然有這些錢會怎麼使用？」而日電貿過去6個營業日收盤價漲幅高達38.34%，22日被證交所列入注意股，6月23日至7月8日開始12個交易日處置措施，並採20分鐘分盤撮合一次，日電貿23日收盤302.5元，下跌33元，跌幅9.84%。
許多人看到原PO分享紛紛表示，「我覺得你媽的想法很好，將來這些錢無論你需要在哪些地方使用，都不會讓你為錢而煩惱」、「沒有幹嘛就放著啊，放久一點，未來有更多事可以做」，不過也有人質疑這篇文章的真實性，「只有金額沒有對帳單，割的就是信的這種文章的韭菜」。
阿宅地產顧問蕭大立曾表示，買股的正確觀念應該是要把自己當成「老闆」，而不是把買股當成賺價差，如果你是一家賺錢公司的老闆，不會在公司經營上軌道、賺了一點錢時，就把公司賣掉， 所以只要這間公司能持續給你帶來利潤、前景看好，短期市場營收以及股價漲跌，都不應該影響老闆持續經營。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。