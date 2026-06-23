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▲張秀卿（如圖）將與張芸京對唱，透露這是她在舞台生涯中第一次嘗試「女女對唱」。（圖／名人演藝事業提供）

金曲歌后張秀卿將於7月11日重返故鄉，在大臺南會展中心舉辦加碼升級版的「辣妹駕到2」個人演唱會，今（23）日與神秘嘉賓李子森、張芸京合體彩排練唱，張秀卿忍不住興奮大呼：「這次的組合真的太新鮮、太有趣了！」與小鮮肉李子森對唱〈真愛無價〉，讓張秀卿俏皮直呼整個人都動了起來，拍照時她依偎著李子森，笑說：「我有先跟他說在舞台上會吃你豆腐喔，因此在舞台上我們倆的演出一定亮點連連。」開唱倒數，張秀卿今攜手演唱會嘉賓李子森、張芸京進行彩排練唱，她透露與李子森本來就熟識，但在歌唱上卻是首度合作，「他是個溫暖的小男孩，我們的默契不在話下，此次算是圓了之前錯過的合體。」事前更和李子森預告在舞台上會吃豆腐，當天演出勢必亮點連連。李子森則坦言，自己先前就看過秀卿姐的第一場個人演出，當時被現場歡樂無比的氣氛、全場大合唱震撼；這次身分轉換，自己從觀眾變成舞台上的嘉賓，他笑說：「坦白說，站在歌后旁邊是有點小緊張，但更多的是興奮。」承諾一定會全力以赴，襯托出秀卿姐的辣妹氣勢。除了李子森，張秀卿還邀請到張芸京擔任嘉賓，透露：「我們從未見過面，今天彩排首次喜相逢。」她還興奮表示這一次在《辣妹駕到2》的舞台上，特別安排了許多過去從未嘗試過的突破，而與張芸京的合作，正是給自己的一大挑戰。張秀卿直言，這是她在舞台生涯中第一次嘗試「女女對唱」，彩排時兩個人的聲音交織在一起時，那種層次感連她自己聽了都起雞皮疙瘩。張芸京也透露這次的選歌很有火花，「謝謝秀卿姐的音樂團隊很用心一起來討論溝通，畢竟秀卿姐有太多金曲，要從這當中去找符合我們『張氏姐妹』的歌，需要腦力激盪一下，沒想到最後選定的歌曲，讓我覺得簡直就是合適的不得了，很期待這幾首歌曲的呈現。」不過，張芸京直言平常唱華語歌唱慣了，要唱台語歌一下子不容易調適過來，但畢竟小時候有被爺爺奶奶稍微訓練過，不算是完全的台語門外漢，目前正在加倍練習中，很期待這次的挑戰。