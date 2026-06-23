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▲中市府經濟發展局局長張峯源與議員朱元宏等地方仕紳齊聚，共同討論摩天嶺簡水系統改善方案。（圖／經發局提供）

▲中市經發局協助汰換摩天嶺地區橫越溪流的老舊管線.（圖／經發局提供）

近日豪雨造成台中市和平區摩天嶺地區簡易自來水系統受損，部分居民用水受到影響。台中市政府經濟發展局22日會同市議員朱元宏、地方民意代表及簡易自來水管理委員會前往現場會勘，並達成共識推動短、中、長期三階段改善方案，逐步提升當地供水穩定性與系統韌性。市府經發局表示，摩天嶺地區部分供水管線設置年代久遠，部分路段沿山坡鋪設，甚至需橫越溪流，每逢颱風或豪雨侵襲，除可能造成原水混濁外，也容易發生管線受損情形，影響居民日常用水。摩天嶺簡易自來水管理委員會主委陳鐘祥指出，當地簡易自來水系統已使用數十年，長期受到山區地形與氣候條件影響，維護工作相對困難。近期豪雨造成部分設施受損，再度凸顯供水系統改善的重要性與急迫性。經發局長張峯源表示，穩定供水是偏遠山區居民最基本的生活需求，市府高度重視和平區長期供水問題，已與地方代表及管理委員會共同研擬改善策略，希望透過分階段推動相關工程，提升供水安全與韌性。根據規劃，短期將由簡易自來水管理委員會進行自主檢修，包括管線巡查與漏水修復，維持基本供水功能；中期則由市府協助汰換橫越溪流的老舊管線，並改善取水與過濾設備，以降低豪雨對供水系統的衝擊。至於長期改善部分，市府將全面盤點當地供水設施與實際需求，規劃整體供水網絡優化方案，並提報116年經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」，爭取中央經費挹注，從根本改善山區供水環境。參與會勘的地方民意代表表示，和平區地處山區，基礎建設維護不易，供水穩定與居民生活品質及公共安全息息相關，未來將持續與市府合作推動改善計畫，共同保障居民用水權益。經發局強調，市府將整合中央與地方資源，依循短、中、長期三階段策略逐步推動改善工程，建構更安全、穩定且具韌性的供水系統，讓偏遠地區居民獲得更完善的用水保障。