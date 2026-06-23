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近年來日本住宿費用大幅上漲，讓不少觀光旅客荷包失血。因應日本住宿費持續攀升以及旅客對早晨抵達目的地的需求增加，JR東海宣布將首度推出夜間行駛的東海道新幹線特別列車，讓旅客在車上度過一晚後，隔天清晨即可抵達關西地區。這項名為「東海道Lumière Express（東海道ルミエールエクスプレス）」的夜行新幹線預計於8月8日晚間至9日清晨限定運行一次，成為東海道新幹線史上罕見的夜行列車服務。綜合日本經濟新聞等日媒報導，據JR東海規劃，列車將於8月8日晚間10時從東京車站出發，並依序停靠品川及新橫濱站供旅客上車，之後前往岐阜縣的羽島車站。列車將於午夜左右抵達岐阜羽島站後停留約6小時，旅客可留在車廂內休息過夜，直到清晨6時左右再度啟程，預計上午6時44分抵達京都車站，並於6時59分抵達新大阪站。JR東海表示，這項服務最大的特色在於旅客可比東海道新幹線首班車更早抵達關西，無論是觀光旅遊、參加活動或商務出差，都能從清晨開始充分利用時間。為提升乘客便利性，列車停靠岐阜羽島站期間，將在到站後及發車前各開放車門約30分鐘，旅客可在站務人員引導下使用站內自動販賣機及吸菸區，但不得離開驗票區。票價方面，東京至新大阪普通車指定席成人票價預定為1萬5000日圓（約新台幣3100元），另將提供綠色車廂（Green Car）及兒童票等方案。相關旅遊商品將於7月3日下午2時起透過JR東海旅遊網站開放預訂。值得注意的是，為兼顧舒適度與隱私，JR東海規劃僅販售靠窗座位，並將設置女性專用車廂。實際編組車廂數量則將視預約狀況決定。不過，由於列車定位為特殊旅遊商品，部分平時新幹線提供的服務將不適用，包括綠色車廂乘客無法使用車上行動點餐服務，也不提供熱毛巾等車廂服務。JR東海指出，列車名稱中的「Lumière」源自法語，意為「光」，象徵旅客在清晨迎接新的一天，並能從一大早便開始行程。由於近年日本各地飯店房價持續上漲，不少旅客希望節省住宿費用，但又不願搭乘夜行巴士。相較之下，JR東海推出的「夜行新幹線」車廂空間較寬敞，且設有多功能廁所，對攜帶孩童的家庭旅客而言也更加便利。JR東海表示，此次為試驗性質運行，未來是否常態化推出夜行新幹線，將依據乘客反應及實際利用情況進一步評估。分析認為，若市場反應熱烈，這項結合交通與住宿功能的新型態服務，可能為日本鐵道業開創新的旅遊商機。