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2026年FIFA世界盃K組小組賽將迎來關鍵一戰，歐洲足球強權葡萄牙將於休士頓體育場迎戰中亞新軍烏茲別克。這是兩國在世界盃舞台上的首度交鋒。葡萄牙在首戰爆冷以1：1戰平剛果民主共和國，而首度踢進世界盃的烏茲別克則以1：3不敵哥倫比亞。面對實力懸殊但拚勁十足的對手，以41歲傳奇球星「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）為首的葡萄牙能否找回進攻火力並順利拿下首勝，將是此役焦點。在首場小組賽中，葡萄牙雖然握有高達75%的控球率並完成724次傳球，但全場僅有1次射正，甚至在第40到67分鐘內完全沒有射門紀錄。總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）的戰術面臨嚴峻考驗。羅納度雖踢滿90分鐘，但在禁區內的觸球次數創下他參加43場國際大賽以來的新低。另一方面，由法比奧·卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）執教的烏茲別克雖然在首戰吞敗，但阿波斯別克·法伊祖拉耶夫踢進了該國史上首顆世界盃進球。然而，烏茲別克在禁區內僅有5次觸球，且近5場比賽狂丟8球。面對擁有世界級中場陣容的葡萄牙，烏茲別克脆弱的後防線將面臨極大考驗。針對這場焦點戰役，各大體育媒體與運彩分析師普遍看好葡萄牙能強勢反彈並擊敗對手，但同時也點出戰術上的潛在變數：FOX體育台分析師克里斯·法利卡指出，葡萄牙必須讓「B費」布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）有更多起腳射門的機會，甚至不惜減少對羅納度的戰術依賴。烏茲別克喜歡冒險的球風可能會給葡萄牙早早破門的機會。他強烈推薦投注上半場總進球數大於1.5球。《SportsLine》專欄作家馬丁·格林傾向全場總進球數大於2.5球。葡萄牙後防大將魯本·迪亞斯傷癒歸隊將穩固防線，而烏茲別克近3場對陣世界前20強球隊的比賽中，場均總進球數高達3.33球，預計這將是一場節奏明快且進球數偏高的比賽。《TNT Sports》專家亞當·克蘭西大膽預測葡萄牙將以3：1擊退烏茲別克。他認為若昂·內維斯與維蒂尼亞將完全掌控中場，但烏茲別克具備速度優勢的快速反擊，仍有機會在比賽中取得1個進球。葡萄牙(4-2-3-1)：迪奧戈·科斯塔；若昂·坎塞洛、魯本·迪亞斯、雷納托·維加、努諾·門德斯；若昂·內維斯、維蒂尼亞；弗朗西斯科·孔塞桑、布魯諾·費爾南德斯、佩德羅·內托；克里斯蒂亞諾·羅納度。烏茲別克(3-4-2-1)：烏特基爾·尤蘇波夫；阿卜杜拉·阿卜杜拉耶夫、阿卜杜科迪爾·胡薩諾夫、魯斯塔姆·阿舒爾馬托夫；謝爾佐德·納斯魯拉耶夫、奧塔貝克·舒庫羅夫、阿克馬爾·莫茲戈沃伊、別克赫魯茲·卡里莫夫；阿波斯別克·法伊祖拉耶夫、奧斯通·烏魯諾夫；埃爾多·肖穆羅多夫。目前博彩盤口開出葡萄牙獨贏的賠率極低（約-600至-550），顯示外界對葡萄牙奪勝抱持高度信心。這場比賽將是葡萄牙重新主導K組晉級態勢的關鍵戰役。