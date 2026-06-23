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布丁狗麵包、大耳狗喜拿貝果實體化！ABC Cooking烘焙派對開搶

▲布丁狗貝果有夠可愛。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲檸檬凝乳的布丁狗麵包、可爾必思奶酪的大耳狗喜拿麵包。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲ABC Cooking Studio把布丁狗麵包、大耳狗喜拿貝果實體化。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲超萌布丁狗麵包、大耳狗喜拿麵包。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲這次手作課程鹹甜組合任選，貝果好料滿滿，三麗鷗狗派出動了。（圖／ABC Cooking Studio提供）

布丁狗、大耳狗娃娃周邊商品一覽！台灣限定扭蛋：貝果吊飾必搶

▲不上課也能擁有布丁狗、大耳狗喜拿烘焙主題周邊商品。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲烘焙師造型的布丁狗、大耳狗絨毛吊飾。（圖／ABC Cooking Studio提供）

▲扭蛋必搶台灣限定款貝果吊飾，還把手作烘焙變成迷你娃娃。（圖／ABC Cooking Studio提供）

Oolab良杯製所x三麗鷗！「萌隊友系列」大容量運動水壺

酷洛米與美樂蒂，換上活力十足的運動造型來場最萌應援。



瓶身選用ECOZEN環保材質打造，搭載食品級矽膠軟吸嘴、可拆式吸管設計，配上專屬Oolab品牌提繩，售價799元／個。即日起購買Oolab與三麗鷗合作系列商品，單筆消費滿1800元，即可免費獲得限量「冰箱貼開瓶器」乙個。



▲Oolab良杯製所x三麗鷗！「萌隊友系列」大容量運動水壺，售價799元／個。（圖／Oolab良杯製所提供）



三麗鷗狗派粉絲尖叫了！日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio宣布，聯名肖像大賽人氣雙冠王「布丁狗」、「大耳狗喜拿」，推出美味夏日烘焙派對，台灣可愛製造所手作課程推出布丁麵包、造型貝果搭配限定禮盒裝超可愛，還推出絨毛娃娃吊飾、旅行收納包、繡布貼與扭蛋等10大周邊商品一次整理。日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio，2025年首度在台灣推出布丁狗聯名課程爆紅。2026年夏天再度攜手三麗鷗，聯名肖像大賽人氣雙冠王「布丁狗」、「大耳狗喜拿」推出全新美味「夏日烘焙派對」麵包任務。這次推出經典布丁麵包與造型貝果兩大手作烘焙課程，竟然把「布丁狗麵包」、「大耳狗喜拿貝果」實體化！台灣ABC廚藝教室限定「可愛製造所」手作烘焙課程，主打零經驗也能上手，快速學會揉麵團、發酵、整形、烘烤技巧、內餡配方製作，對初學者來說相對友善的製作過程，受到歡迎。做出「布丁狗麵包（檸檬凝乳）」與「大耳狗喜拿麵包（可爾必思奶酪）」兩種口味，還分享超萌的布丁狗與大耳狗喜拿五官繪製技巧不藏私；還有「布丁狗貝果（燻鮭蒔蘿塔塔乳酪）」與「大耳狗喜拿貝果（肉桂蘋果核桃乳酪）」，這次不只有甜點，還有輕鹹食可選，真是太棒了。◾️7/6至9/30全台教室單人課程費用，ABC會員1500元、非會員1600元；南港及環球板橋教室還開設4至9歲幼童的親子課程，費用為ABC會員1600元、非會員1700元。預約上課者，可獲得聯名限定餐盒及明信片（AB款隨機贈送）、L資料夾專屬贈禮（單人課程每人可獲得乙份；親子課程每組可獲得乙份）。◾️7/6至9/30上課者則可獲得限定餐盒、2027年曆與隨機明信片乙張。全台教室單人課程費用，ABC會員2200元，非會員2400元。預約上課者，可獲得聯名限定餐盒及明信片（AB款隨機贈送）、2027年曆專屬贈禮。手殘族不用怕，ABC Cooking Studio今年還推出以烘焙為主題的一系列周邊商品供粉絲收藏，特別在南港與台北101教室設置驚喜扭蛋機，台灣限定款貝果吊飾絕對是必搶目標！7月1日起全台教室限量現貨。不限會員資格，皆可諮詢購買，售完為止。◾️（ABC會員優惠價590元）◾️（ABC會員優惠價590元）◾️（ABC會員優惠價550元）◾️（ABC會員優惠價180元）◾️（ABC會員優惠價180元）◾️「（共5款：布丁狗貝果吊飾、大耳狗喜拿貝果吊飾、好朋友束口袋、大耳狗喜拿造型鎖圈、布丁狗造型鎖圈，線上購買僅提供全套販售）。Oolab良杯製所也再次攜手三麗鷗，全新推出「萌隊友系列」1500ml大容量運動水壺，一次集滿七位超人氣角色，Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗、人魚漢頓、