連餅總都愛了？純喫茶於6月10日推出全新飲品「純喫茶青檸綠茶」，上市後迅速引發消費者關注，憑藉清新爽口的風味表現，短短一週銷售破百萬，成為今夏最受矚目的話題新品之一，就連統一獅總教練林岳平都愛不釋手！還有不少消費者分享，一入口就能感受到青檸與綠茶的完美平衡，成功顛覆過去對檸檬茶過酸或過甜的既定印象。
這波人氣新品一上市，就在社群平台上掀起一波網友開箱分享熱潮，甚至這股青檸旋風也吹進棒球圈，中職統一獅總教練林岳平（餅總）也公開推薦這款純喫茶青檸綠茶，讓許多獅迷紛紛跟風搶購，球迷表示：「連餅總都選這杯，真的有點好奇！」甚至掀起一波「喝青檸綠茶、為球員集氣的熱潮，不少球迷在進場觀賽前，都會特地買上一瓶，用行動支持球隊，也讓純喫茶新品人氣持續攀升。
這款純喫茶青檸綠茶入口後有陣陣檸檬香氣，金桔的微甜滋味，也完美調和了檸檬的酸感，味道富有層次，又性價比高，與外面手搖茶攤相比，味道恰到好處，有網友開箱後紛紛留言表示：「喝起來很清爽，不會太酸也不會太甜」、「很有手搖飲的感覺，但價格更親民」、「飯後喝一瓶超解膩」，更有人直呼是近期喝過最順口的檸檬綠茶，恰到好處的酸甜比例搭配清香綠茶底，讓純喫茶青檸綠茶成為炎炎夏日的解渴新選擇。
除了餅總之外，還有人氣樂團理想混蛋，也推薦純喫茶青檸綠茶！品牌上週釋出了理想混蛋一日店長的活動花絮影片，影片觀看次數迅速突破七萬次，可見青檸綠茶理想酸甜比例的魅力！理想混蛋也在現場預告，7月份即將與純喫茶合作推出線上濾鏡活動，只要完成「酸甜比例測試」並分享，就有機會拿到理想混蛋專屬周邊小物！
目前純喫茶青檸綠茶已於全台7-ELEVEN正式上架，無論是想尋找清爽解膩的日常飲品，還是想跟上近期最熱門的飲料話題，或是替喜歡的球隊加油集氣，都不妨親自體驗看看這款上市即爆紅的新品。還沒喝過的，趕快手刀來上一瓶，一起感受恰到好處的酸甜滋味，加入今夏最夯的青檸綠茶風潮吧！
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