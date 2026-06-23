「究極進化～」熟悉的聲音一出現，許多人馬上就能哼出數碼寶貝的配樂，還記得童年守著電視看數碼寶貝世界嗎？萬代南夢宮娛樂宣布，《數碼寶貝物語 時空異客》繁體中文版將於7月9日登陸 Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 平台。
隨著上市倒數，近日陸續公開免費體驗版、預購特典、遊戲場景及角色等最新資訊，玩家不僅能搶先下載體驗，還可提前了解故事背景、戰鬥系統與數碼寶貝培育玩法。《NOWNOWS今日新聞》以下將整理上市前重點，帶玩家一次掌握。
《數碼寶貝物語》睽違多年新作 穿梭人類世界與數碼世界
《數碼寶貝物語 時空異客》是《Digimon Story》系列最新RPG作品，由《數碼寶貝物語 網路偵探》開發團隊打造，採回合制戰鬥，收錄超過450隻數碼寶貝，玩家可透過培育、進化、編隊等機制打造自己的夢幻隊伍。
故事描述主角隸屬秘密組織「ADAMAS」，在人類世界調查神祕爆炸事件時，意外穿越至與人類世界截然不同的數碼世界「伊利亞（Iliad）」，為了阻止即將發生的世界崩壞，展開一場橫跨兩個世界、跨越時空的冒險。
免費體驗版開放下載 序章、中央鎮都能先玩
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 免費體驗版已開放下載，玩家可率先遊玩遊戲序章，跟著夥伴「大耳獸」探索世界，提前熟悉故事背景、戰鬥系統，以及數碼寶貝培育、進化等核心玩法。
完成序章後，還能繼續遊玩「中央鎮冒險體驗」，自由探索數碼世界「伊利亞」中的中央鎮及部分迷宮，體驗版的存檔可直接繼承至正式版，玩家入手後無須重新開始。
首批預購特典公開 黑色亞古獸、黑色加布獸限量送
除了免費體驗版外，官方同步公開首批實體版與數位預購特典。凡購買首批實體版或完成數位預購的玩家，可獲得可培育數碼寶貝「亞古獸（黑）」、「加布獸（黑）」，以及角色服裝「某間學校的制服」、冒險道具套組等限定內容。
亞古獸（黑）與加布獸（黑）外觀承襲經典角色造型，並以黑色系配色呈現，過去曾在動畫、遊戲及卡牌作品中登場，深受不少玩家喜愛。另外，首批實體版還將附贈《數碼寶貝卡牌遊戲》限定「埃癸奧獸」卡牌一張。埃癸奧獸也是本作劇情的重要數碼寶貝，與女主角御園伊紀有著密切關聯，因此這張卡牌不僅具有收藏意義，也讓遊戲與實體卡牌展開連動。
海天使獸參戰 深淵區域同步曝光
在官方持續公開的登場角色與數碼世界場景中，人氣究極體數碼寶貝「海天使獸」回歸亮相，勾起不少《數碼寶貝》老粉絲的回憶。海天使獸屬於究極體、妖精型、疫苗種數碼寶貝，以外型神似海天使的粉紅色身軀聞名，雖然體型嬌小，卻擁有極高的治癒能力與神聖力量。
官方也首度介紹數碼世界的新場景「深淵區域」，從公開畫面可見，整個區域以湛藍海域及水底地形為主，生活著許多水棲數碼寶貝，這裡也將成為玩家探索伊利亞世界的重要據點之一，玩家在冒險過程中將有機會遭遇不同種類的數碼寶貝，並進一步了解數碼世界的生態與文化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《數碼寶貝物語》睽違多年新作 穿梭人類世界與數碼世界
《數碼寶貝物語 時空異客》是《Digimon Story》系列最新RPG作品，由《數碼寶貝物語 網路偵探》開發團隊打造，採回合制戰鬥，收錄超過450隻數碼寶貝，玩家可透過培育、進化、編隊等機制打造自己的夢幻隊伍。
故事描述主角隸屬秘密組織「ADAMAS」，在人類世界調查神祕爆炸事件時，意外穿越至與人類世界截然不同的數碼世界「伊利亞（Iliad）」，為了阻止即將發生的世界崩壞，展開一場橫跨兩個世界、跨越時空的冒險。
免費體驗版開放下載 序章、中央鎮都能先玩
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 免費體驗版已開放下載，玩家可率先遊玩遊戲序章，跟著夥伴「大耳獸」探索世界，提前熟悉故事背景、戰鬥系統，以及數碼寶貝培育、進化等核心玩法。
完成序章後，還能繼續遊玩「中央鎮冒險體驗」，自由探索數碼世界「伊利亞」中的中央鎮及部分迷宮，體驗版的存檔可直接繼承至正式版，玩家入手後無須重新開始。
首批預購特典公開 黑色亞古獸、黑色加布獸限量送
除了免費體驗版外，官方同步公開首批實體版與數位預購特典。凡購買首批實體版或完成數位預購的玩家，可獲得可培育數碼寶貝「亞古獸（黑）」、「加布獸（黑）」，以及角色服裝「某間學校的制服」、冒險道具套組等限定內容。
亞古獸（黑）與加布獸（黑）外觀承襲經典角色造型，並以黑色系配色呈現，過去曾在動畫、遊戲及卡牌作品中登場，深受不少玩家喜愛。另外，首批實體版還將附贈《數碼寶貝卡牌遊戲》限定「埃癸奧獸」卡牌一張。埃癸奧獸也是本作劇情的重要數碼寶貝，與女主角御園伊紀有著密切關聯，因此這張卡牌不僅具有收藏意義，也讓遊戲與實體卡牌展開連動。
海天使獸參戰 深淵區域同步曝光
在官方持續公開的登場角色與數碼世界場景中，人氣究極體數碼寶貝「海天使獸」回歸亮相，勾起不少《數碼寶貝》老粉絲的回憶。海天使獸屬於究極體、妖精型、疫苗種數碼寶貝，以外型神似海天使的粉紅色身軀聞名，雖然體型嬌小，卻擁有極高的治癒能力與神聖力量。
官方也首度介紹數碼世界的新場景「深淵區域」，從公開畫面可見，整個區域以湛藍海域及水底地形為主，生活著許多水棲數碼寶貝，這裡也將成為玩家探索伊利亞世界的重要據點之一，玩家在冒險過程中將有機會遭遇不同種類的數碼寶貝，並進一步了解數碼世界的生態與文化。