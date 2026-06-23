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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/24巴拿馬VS克羅埃西亞基本資訊

2026世界盃L組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 英格蘭 1－0－0 4（2） 3 2 迦納 1－0－0 1（0） 3 3 巴拿馬 0－1－0 0（1） 0 4 克羅埃西亞 0－1－0 2（4） 0

巴拿馬VS克羅埃西亞戰力焦點分析

▲克羅埃西亞與巴拿馬這場生死戰，是克羅埃西亞傳奇隊長莫德里奇（Luka Modrić）代表國家隊出賽的第200場里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴拿馬核心中場卡拉斯基亞（Adalberto Carrasquilla）（右）因肌肉受傷，明日對上克羅埃西亞確定無法上場。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

巴拿馬VS克羅埃西亞預計先發名單與傷兵名單

巴拿馬VS克羅埃西亞之戰亮點與結果預測

2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單

2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單

2026世界盃L組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月18日（四） 03:00 英格蘭4：2克羅埃西亞 6月19日（五） 09:00 迦納1：0巴拿馬 6月24日（三） 04:00 英格蘭 vs 迦納 6月24日（三） 07:00 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 6月28日（日） 04:00 巴拿馬 vs 英格蘭 6月28日（日） 04:00 克羅埃西亞 vs 迦納

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

世界盃明日持續熱戰，L組迎來第二輪關鍵對決，由巴拿馬在多倫多體育場迎戰克羅埃西亞，這是一場雙方都退無可退的生死戰，若輸方可能面臨淘汰命運。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃巴拿馬VS克羅埃西亞戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：巴拿馬VS克羅埃西亞比賽時間：2026年6月24日上午07：00比賽地點：加拿大多倫多體育場莫德里奇的第200場國際賽： 這場生死戰同時是克羅埃西亞傳奇隊長莫德里奇（Luka Modrić）代表國家隊出賽的第200場里程碑。格子軍團非常渴望用一場勝利為隊長慶祝，他的中場調度依然是球隊的靈魂。體能與防守隱憂： 首戰對陣英格蘭，克羅埃西亞雖攻入 2 球，但後防線漏洞百出狂失4球。主教練達利奇（Zlatko Dalić）公開表示對定位球防守非常不滿。多名核心老將在俱樂部與國家隊雙線消耗下，高強度回防的腿力與防線穩定度是此役最大考驗。歷史對戰優勢： 儘管這是兩隊歷史上首次交手，但克羅埃西亞對陣中北美及加勒比海地區（CONCACAF）的球隊一向很有心得，歷史紀錄為7勝2負。強悍的身體對抗： 巴拿馬首戰對陣迦納展現了極佳的防守韌性，直到下半場補時階段才被絕殺。他們具備出色的衝刺速度與身體對抗能力，這對體能吃緊的克羅埃西亞中後防將帶來極大威脅。致命傷兵消息： 總教練已證實核心中場卡拉斯基亞（Adalberto Carrasquilla）因肌肉受傷無法上場。作為球隊由守轉攻的持球核心，他的缺陣將大幅削弱巴拿馬的中場運轉。右後衛穆里略（Michael Amir Murillo）首戰表現極佳（贏得 14 次對抗、3 次關鍵傳球），此役將承擔更多邊路推進重任。零歷史交手： 這是巴拿馬與克羅埃西亞在國際 A 級賽事歷史上的首次碰頭，雙方沒有任何過往的交戰紀錄可以參考。克羅埃西亞的地域優勢： 雖然未曾與巴拿馬交手，但克羅埃西亞歷史上面對中北美及加勒比海地區（CONCACAF）的球隊表現相當出色，9 場對攻中拿下了 7 勝 2 負的傲人成績。巴拿馬的抗歐劣勢： 巴拿馬在世界盃賽場上面對歐洲（UEFA）球隊通常踢得非常艱難。在 2018 年世界盃中，他們曾以 0-3 不敵比利時、1-6 慘敗給英格蘭。阿達爾貝托·卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）： 作為球隊的中場核心，他因腹股溝傷勢缺席了首戰對迦納的比賽。雖然近期已參與部分外圍訓練，但目前仍處於復原最後階段，本場比賽極大機率無法首發，或僅能替補待命。黃牌警告： 卡洛斯·哈維（Carlos Harvey）與塞薩爾·布萊克曼（César Blackman）首戰皆領到黃牌，此役若再拿牌將在末輪面對英格蘭時遭到禁賽。無新增傷兵： 總教練達利奇（Zlatko Dalić）麾下目前全員健康且無人被禁賽。在首戰 2-4 敗給英格蘭後，防線預計會做出人員調整以提升穩定度（如馬林·龐格拉契奇可能取代年輕中衛武什科維奇）。總教練克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）預計將延續首戰的高強度身體對抗與中低位防守，利用翼衛推進嘗試反擊。門將： 奧蘭多·莫斯克拉（Orlando Mosquera）後衛： 塞薩爾·布萊克曼（César Blackman）、荷西·柯多巴（José Córdoba）、吉奧瓦尼·拉莫斯（Jiovany Ramos）中場/翼衛： 米歇爾·阿米爾·穆里略（Michael Amir Murillo）、卡洛斯·哈維（Carlos Harvey）、克里斯蒂安·馬丁尼茲（Cristian Martínez）、安德烈斯·安德拉德（Andrés Andrade）前鋒： 約埃爾·巴塞納斯（Yoel Bárcenas）、塞西利奧·沃特曼（Cecilio Waterman）、荷西·路易斯·羅德里格斯（José Luis Rodríguez）克羅埃西亞勢必尋求主導控球權。迎來國家隊第 200 場里程碑的隊長莫德里奇將與經驗豐富的科瓦西奇聯手坐鎮中場。門將： 多米尼克·利瓦科維奇（Dominik Livaković）後衛： 約瑟普·斯塔尼希奇（Josip Stanišić）、約瑟普·舒塔洛（Josip Šutalo）、馬林·龐格拉契奇（Marin Pongračić）、約什科·瓜迪奧爾（Joško Gvardiol）中場： 馬特奧·科瓦西奇（Mateo Kovačić）、盧卡·莫德里奇（Luka Modrić）、佩塔爾·蘇契奇（Petar Sučić）前鋒： 馬丁·巴圖里納（Martin Baturina）、佩塔爾·穆薩（Petar Musa）、伊凡·佩里希奇（Ivan Perišić）根據 Opta 超級電腦的25,000次賽事模擬大數據，克羅埃西亞被看好擁有62%的勝率，和局機率為22%，而巴拿馬爆冷獲勝的機率僅15.7%。由於雙方都有必須全力爭勝的壓力，若巴拿馬因求勝而提早將防線壓上，其身後的空間很可能會被莫德里奇和克瓦西奇的中場推進敏銳捕捉。雖然克羅埃西亞防線有隱憂，但巴拿馬失去核心中場的影響更為致命。外界普遍看好克羅埃西亞能憑藉大賽經驗與球星個人能力過關，預測比分傾向克羅埃西亞2：1或3：1勝出。奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera) ｜ 阿爾費哈（沙烏地職）路易斯·梅希亞 (Luis Mejía) ｜ 民族隊（巴拉圭）塞薩爾·薩穆迪奧 (César Samudio) ｜ 馬拉松（宏都拉斯）🛡️米高·阿米爾·穆里略 (Amir Murillo) ｜ 貝西克塔斯（土超）荷西·柯多巴 (José Córdoba) ｜ 諾威奇（英冠）塞薩爾·布萊克曼 (César Blackman) ｜ 布拉提斯拉瓦（斯洛伐克超）安德烈斯·安德拉德 (Andrés Andrade) ｜ LASK林茨（奧地利超）埃里克·戴維斯 (Éric Davis) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）菲德爾·埃斯科巴 (Fidel Escobar) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）埃德加多·法里尼亞 (Edgardo Fariña) ｜ 下諾夫哥羅德（俄超）卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey) ｜ 明尼蘇達聯（美職聯）喬瓦尼·拉莫斯 (Jiovany Ramos) ｜ 卡貝略港（委內瑞拉超）豪爾赫·古鐵雷斯 (Jorge Gutiérrez) ｜ 瓜伊拉競技（委內瑞拉超）羅德里克·米勒 (Roderick Miller) ｜ 托武茲（亞塞拜然超）⚙️阿尼巴爾·戈多伊 (Aníbal Godoy) 【隊長】 ｜ 聖地牙哥FC（美職聯）阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla) ｜ UNAM美洲獅（墨超）尤爾·巴塞納斯 (Yoel Bárcenas) ｜ 無俱樂部克里斯蒂安·馬丁尼茲 (Cristian Martínez) ｜ 奇利亞特斯摩納（以超）荷西·路易斯·羅德里格斯 (José Luis Rodríguez) ｜ 華雷斯（墨超）阿爾伯托·金特羅 (Alberto Quintero) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）塞薩爾·亞尼斯 (César Yanis) ｜ 科布雷薩爾（智利甲）阿扎利亞斯·隆東尼奧 (Azarías Londoño) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz) ｜ 萊昂（墨超）荷西·法哈多 (José Fajardo) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）湯瑪斯·羅德里格斯 (Tomás Rodríguez) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）塞西利奧·沃特曼 (Cecilio Waterman) ｜ 康塞普西翁大學（智利乙）多米尼克·利瓦科維奇 (Dominik Livaković) ｜ 薩格勒布迪納摩（克甲）多米尼克·科塔爾斯基 (Dominik Kotarski) ｜ 哥本哈根（丹超）伊沃·潘杜爾 (Ivor Pandur) ｜ 赫爾城（英冠）🛡️約什科·瓜迪奧爾 (Joško Gvardiol) ｜ 曼城（英超）約瑟普·斯塔尼希奇 (Josip Stanišić) ｜ 拜仁慕尼黑（德甲）約瑟普·舒塔洛 (Josip Šutalo) ｜ 阿賈克斯（荷甲）杜耶·查萊塔-卡爾 (Duje Ćaleta-Car) ｜ 皇家社會（西甲）馬林·龐格拉契奇 (Marin Pongračić) ｜ 佛羅倫薩（意甲）馬丁·埃爾利奇 (Martin Erlić) ｜ 中日德蘭（丹超）克里斯蒂安·亞基奇 (Kristijan Jakić) ｜ 奧格斯堡（德甲）盧卡·武什科維奇 (Luka Vušković) ｜ 漢堡（德乙）⚙️盧卡·莫德里奇 (Luka Modrić) 【隊長】 ｜ AC米蘭（意甲）馬特奧·科瓦西奇 (Mateo Kovačić) ｜ 曼城（英超）馬里奧·帕沙利奇 (Mario Pašalić) ｜ 亞特蘭大（意甲）尼古拉·弗拉希奇 (Nikola Vlašić) ｜ 杜林（意甲）盧卡·蘇契奇 (Luka Sučić) ｜ 皇家社會（西甲）馬丁·巴圖里納 (Martin Baturina) ｜ 科莫（意甲）佩塔爾·蘇契奇 (Petar Sučić) ｜ 國際米蘭（意甲）尼古拉·莫羅 (Nikola Moro) ｜ 博洛尼亞（意甲）托尼·弗魯克 (Toni Fruk) ｜ 里耶卡（克甲）伊凡·佩里希奇 (Ivan Perišić) ｜ PSV恩荷芬（荷甲）安德雷·克拉馬里奇 (Andrej Kramarić) ｜ 霍芬海姆（德甲）安特·布迪米爾 (Ante Budimir) ｜ 奧薩蘇納（西甲）佩塔爾·穆薩 (Petar Musa) ｜ 達拉斯FC（美職聯）伊戈爾·馬塔諾維奇 (Igor Matanović) ｜ 弗賴堡（德甲）馬爾科·帕沙利奇 (Marco Pašalić) ｜ 奧蘭多城（美職聯）