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中國網路巨頭阿里巴巴旗下的東南亞電商平台Lazada，證實將展開裁員，在東南亞地區約有5％員工將受到影響，不過，裁員主要落在東南亞哪一國家、具體職位等等，Lazada並未進一步說明。根據新加坡媒體《亞洲電視台》報導，被問到裁員計劃時，Lazada回應表示，將裁減其在東南亞地區5％的員工。Lazada說明，這是持續確保組織「保持聚焦、高效並契合當前業務需求」的一部分，目前正對整個區域的「特定職位進行審查」。Lazada補充指出，「我們承諾會依據適用法規，在過渡期間為受影響的員工提供相關指引與支持」。不過，對於具體有多少員工受影響以及涉及哪些職位，Lazada並未做出回應。Lazada業務遍及東南亞六個市場，包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。Lazada成立於2012年，於2016年被阿里巴巴集團收購。其位於新加坡的辦事處是阿里巴巴在東南亞電商業務的區域總部。這是繼電商巨頭蝦皮（Shopee）本月初在新加坡裁員之後，當地又一電商宣布進行裁員。