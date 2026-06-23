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國內瘧疾10年內均為境外 9成4病例分布非洲地區

瘧疾分5類 疾管署：7至30天內會有症狀

國內新增1例境外移入瘧疾病例為20多歲外國籍男性，疾管署表示，個案曾在2025年曾於巴基斯坦確診瘧疾，今年1月下旬入境台灣，6月上旬出現發燒、嘔吐等症狀，經通報確認間日瘧復發。疾管署防疫醫師林稜指出，個案在6月上旬出現症狀，曾到急診就醫，但症狀並未改善再度就醫，發現發炎指數、血小板及黃疸上升，經通報檢驗確認間日瘧復發，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。疾管署監測資料顯示，今年截至6月22日累計2例境外移入病例，感染國家為衣索比亞及巴基斯坦，年齡均為20多歲，感染型別皆為間日瘧。另外統計近10年國內確診瘧疾人數累計67例病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。國際間瘧疾疫情持續，全球近9成4病例主要分布於非洲地區，又多集中於奈及利亞、剛果民主共和國、烏干達、衣索比亞及莫三比克等5國。疾管署表示，近期辛巴威北部之西馬紹納蘭省疫情上升，該省今年迄今累計1萬4730例病例；法屬馬約特島近期疫情也上升，今年迄5月下旬累計197例，主要集中在南部區域。亞洲國家印尼疫情持續，今年迄今累計約20萬餘例病例，主要分布於該國東部地區，以巴布亞省、中巴布亞省及南巴布亞省為多。 巴基斯坦於2025年發生率較2024年下降，惟仍報告約180萬例病例。疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，或甚至死亡。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧（Primaquine）錠劑做根除治療，以避免復發。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。